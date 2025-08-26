晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖藝人御用彩妝師猝逝 家屬曝光死因為「心肺衰竭」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大咖藝人御用彩妝師吳阿志於8月23日猝逝，噩耗一出震驚演藝圈，多位藝人包括拐拐、王思佳、關穎及五堅情成員「小賴」賴晏駒都發文悼念。吳阿志的哥哥昨（25）日也透過社群證實死訊，並公開死因為心肺衰竭。

拐拐、王思佳都發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）拐拐、王思佳都發文悼念吳阿志。（翻攝自IG）

吳阿志的哥哥昨日透過其臉書發布貼文寫下：「我是志竑的哥哥，很沉痛的要在這裡說明，志竑已於114／8／23，因心肺衰竭在家裡離世⋯我們將依志竑的遺願，把他帶回台南樹葬，相關的流程，我會再做一次完整的回覆」。哥哥也代替吳阿志向曾經一起的工作夥伴致歉，感謝大家這些年對吳阿志的照顧，目前所有與吳阿志相關事宜，均可與家屬聯繫。

吳阿志哥哥發文公開其死因與追思會日期。（翻攝自臉書）吳阿志哥哥發文公開其死因與追思會日期。（翻攝自臉書）

吳阿志的哥哥也透露，將在8月28於台北市懷愛館景仰樓舉行吳阿志的追思會，當天不開放瞻仰遺容，現場提供獻花祝福。樹葬儀式則是訂於9月6日上午10點，在台南仁德紀念園區環保葬專區舉行。家屬感謝各界關心，也希望大家一切保重。

點圖放大header
點圖放大body

