曹雅雯遭堵畫面曝光！狂粉當街失控搶奪 對話驚悚還原「妳都動手了」

曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲台語歌后」曹雅雯遭一名新加坡女性狂粉糾纏多時，未料她今（26日）與經紀人前往台北市萬華區西門町髮廊做造型時，又被該名女性狂粉堵到，不但出手搶奪髮型師的手機，還企圖拉扯她的行李箱，場面相當失控，嚇得曹雅雯只好報警求助，驚恐畫面及對話也隨之曝光。

事發地點在西門町麥當勞昆明門市外，當時曹雅雯、髮型師與工作人員多次大聲警告「妳不要靠近她」、「妳再動手我們就把妳抓走」，但該女狂粉仍激動以中文及台語回嗆「不要錄影！」甚至伸手欲奪走工作人員手機未果，場面一度僵持。

女狂粉將奪走行李箱遭曹雅雯制止。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

隨後，女狂粉再度伸手搶奪曹雅雯的行李箱，曹雅雯見狀出聲喝斥「那是我的東西，妳不要再做一樣的事情了！」沒想到女狂粉卻辯稱「我只想要跟妳好好談啊！」曹雅雯立刻冷回「我們沒什麼好談的！」堅決報警。

過程中，女狂粉甚至要求「那妳就取消（報警）啊！」但髮型師則嚴正拒絕直言「妳都動手了，為什麼我要取消！」並再度提醒「妳又一直拿她東西。」最終警方火速到場，將這名新加坡女子帶回警局釐清，後續交由警方依法處理。

女狂粉不僅到場堵曹雅雯，甚至欲搶奪手機髮。（型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

稍早，曹雅雯也心有餘悸發聲：「今天真正體會到，氣到要昏倒的瞬間是什麼感覺，原來八點檔演的是真的！」同時，她也向今天工作夥伴的幫忙和體諒道謝，更鬆了一口氣嘆「還是讓事情順利完成了真的感恩！」

