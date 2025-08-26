晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹雅雯遭堵畫面曝光！狂粉當街失控搶奪 對話驚悚還原「妳都動手了」

曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲台語歌后」曹雅雯遭一名新加坡女性狂粉糾纏多時，未料她今（26日）與經紀人前往台北市萬華區西門町髮廊做造型時，又被該名女性狂粉堵到，不但出手搶奪髮型師的手機，還企圖拉扯她的行李箱，場面相當失控，嚇得曹雅雯只好報警求助，驚恐畫面及對話也隨之曝光。

事發地點在西門町麥當勞昆明門市外，當時曹雅雯、髮型師與工作人員多次大聲警告「妳不要靠近她」、「妳再動手我們就把妳抓走」，但該女狂粉仍激動以中文及台語回嗆「不要錄影！」甚至伸手欲奪走工作人員手機未果，場面一度僵持。

女狂粉將奪走行李箱遭曹雅雯制止。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）女狂粉將奪走行李箱遭曹雅雯制止。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

隨後，女狂粉再度伸手搶奪曹雅雯的行李箱，曹雅雯見狀出聲喝斥「那是我的東西，妳不要再做一樣的事情了！」沒想到女狂粉卻辯稱「我只想要跟妳好好談啊！」曹雅雯立刻冷回「我們沒什麼好談的！」堅決報警。

過程中，女狂粉甚至要求「那妳就取消（報警）啊！」但髮型師則嚴正拒絕直言「妳都動手了，為什麼我要取消！」並再度提醒「妳又一直拿她東西。」最終警方火速到場，將這名新加坡女子帶回警局釐清，後續交由警方依法處理。

女狂粉不僅到場堵曹雅雯，甚至欲搶奪手機髮。（型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）女狂粉不僅到場堵曹雅雯，甚至欲搶奪手機髮。（型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

稍早，曹雅雯也心有餘悸發聲：「今天真正體會到，氣到要昏倒的瞬間是什麼感覺，原來八點檔演的是真的！」同時，她也向今天工作夥伴的幫忙和體諒道謝，更鬆了一口氣嘆「還是讓事情順利完成了真的感恩！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中