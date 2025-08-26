晴時多雲

娛樂 最新消息

SOD台灣AV女優齋齋 吐心聲：不是想的那麼好

AV女優齋齋いつき為日本成人片商SOD史上首位台灣專屬AV女優。（翻攝自X）AV女優齋齋いつき為日本成人片商SOD史上首位台灣專屬AV女優。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕AV女優齋齋いつき為日本成人片商SOD史上首位台灣專屬AV女優，她得知現在有許多小女生把她當成目標之後，忍不住提醒：一切可能不是妳想的那麼美好。

齋齋透露AV女優之路不好走。（翻攝自X）齋齋透露AV女優之路不好走。（翻攝自X）

齋齋今（26）在網路發文，表示自己收到網友私訊，對方不但稱讚她厲害，更表示自己也找到目標。齋齋看完私訊回覆：「這條路很難走，要想清楚」，她更語重心長發文表示，AV女優當然可以是一個夢想，不過考慮到社會環境等原因，這條路走起來真的不容易。

齋齋表示：AV女優當然可以是一個夢想，但這條路走起來真的不容易。（翻攝自X）齋齋表示：AV女優當然可以是一個夢想，但這條路走起來真的不容易。（翻攝自X）

把AV當成一門藝術的齋齋面多許多人的不認同、質疑、批判，甚至連家人或伴侶都有可能擔憂，讓人非常心痛，她表示，真的要走AV女優這條路，就必須有足夠的決心和勇氣以及承受壓力和焦慮的能力。

齋齋說：AV女優不是什麼輕鬆的工作，也不是最努力的人就能成功。（翻攝自X）齋齋說：AV女優不是什麼輕鬆的工作，也不是最努力的人就能成功。（翻攝自X）

齋齋說：AV女優不是什麼輕鬆的工作，也不是最努力的人就能成功。她自己雖然性格非常衝動、勇於冒險，也必須具備百分之百的熱誠才能完成夢想，她還是要提醒想和她一樣走向AV女優之路的人：「加油，好好照顧自己，還有很多時間可以慢慢想。不要急著往這裡出發。」

