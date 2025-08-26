費玉清真有心！江蕙開唱蝴蝶花禮又「變裝」 金馬影帝也來朝聖

江蕙小巨蛋演唱會進入尾聲，歌迷開始捨不得。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙復出後，陸續要在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦23場演唱會，高雄部分8場已順利結束，今（26日）晚則是小巨蛋部分的第11場，接下來將僅剩下最後4場，最終場在9月1日落幕。

這次江蕙復出巡演，好友費玉清雖因個性低調沒有來到現場，但是他以「浴火鳳凰」和「蝴蝶花禮」在北高場館全程陪伴，為了確保鮮花保持在最佳狀態，還會不定時「換裝」，請花藝人員更換花材，相當用心。

江蕙開唱，好友費玉清送的蝴蝶花禮又變裝。（寬宏提供）

此次江蕙北高23場演唱會雖然沒有邀請嘉賓，但之前方文琳曾巧扮工作人員上台，全場驚喜；另外張清芳也驚喜上台和江蕙合唱，同樣讓歌迷賺到了。而台下也可說是星光熠熠，除了周杰倫、昆凌夫妻曾在江蕙小巨蛋首日就坐在包廂欣賞；金馬影帝阮經天也曾低調到場看江蕙演出；金曲歌后戴佩妮、彭佳慧，金曲歌王許富凱，還有周蕙、辛曉琪、吳申梅等藝人紛紛到場欣賞演出，能看出江蕙在流行歌壇的重要地位。

今晚江蕙演出尾聲，最令歌迷期待的是她將在40分鐘內不間斷連唱20首暢銷金曲，以象徵自己演藝生涯的《藝界人生》做為開頭，再帶來《酒後的心聲》、《半醉半清醒》、《落雨聲》、《家後》等經典歌曲，要讓全場上萬歌迷聽個過癮。

