《我們六個》一家跨時空團聚！喊話《進行曲》催淚不會輸

《進行曲》今舉行首映記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血台片《進行曲》今（26）日舉辦電影首映會，陳鴻元監製、陳慧如監製以及姜瑞智導演領軍全體主要演員牧森、劉育仁、余杰恩、馬志翔、鄭芯恩、黃薇渟、潘親御等人一同出席。

馬志翔（右）、黃薇渟近期合作夯劇《我們六個》飾演一家人。

馬志翔、黃薇渟近期合作夯劇《我們六個》飾演一家人，動人表演讓許多觀眾留下深刻印象，兩人在《進行曲》分別飾演主任與老師，雙雙貢獻出精湛演技，彼此也掛保證《進行曲》不只是熱血、歡樂，而且充滿青春回憶，更有許多親情、友情的感人橋段，「催淚指數絕對不輸給《我們六個》！」

請繼續往下閱讀...

潘親御（右1）在《我們六個》同樣有精彩演出，圖左起為柳定宏、宥成、鄭芯恩、賴祈宏、潘親御。（記者潘少棠攝）

在《我們六個》同樣有精彩演出的潘親御，他在《我們六個》戲裡是飾演少年版的大兒子，同樣是眼淚擔當，黃薇渟則是成年版的大姊，讓網友笑稱彷彿打開時空膠囊，讓《我們六個》一家人在《進行曲》首映跨時空團聚。

（左起）劉育仁、牧森、余杰恩。（記者潘少棠攝）

首映會上也釋出3帥化身男團的跳舞影片，原來是3帥獻出玉女偶像蘇慧倫經典名曲《追得過一切》熱力舞蹈，電影中這首驚喜出現的90年代當紅歌曲，更讓3位主角在緊湊的訓練生活中擠出時間練舞，結果大家都非常喜歡且滿意。

監製陳慧如表示：「這是沒有出現在電影正片裡，純粹送給影迷們的禮物，這個可愛的MV總算還是在我堅持下做出來了，唯一的目的就是希望讓觀眾更喜歡演員們，也對電影更有興趣」，同樣也引起不少粉絲熱烈討論。

（左起）余杰恩、牧森、劉育仁，被抱著的為導演姜瑞智。（記者潘少棠攝）

同是《角頭－鬥陣欸》導演的姜瑞智，也希望《進行曲》能延續氣勢，衝出好票房，三帥也當場把他抱起，希望能夠抱出好票房。《進行曲》將於本週五（29日）在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法