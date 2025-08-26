晴時多雲

娛樂 最新消息

櫻花妹撞臉黃國昌！現身台北街頭 身分竟是「Coser寫真女神」

Enako過去曾因為扮演角色，神似台灣政治人物黃國昌，引起不小討論。（翻攝自X/資料照）Enako過去曾因為扮演角色，神似台灣政治人物黃國昌，引起不小討論。（翻攝自X/資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為「日本第一Coser」的女神Enako（えなこ），不僅外型甜美、身材火辣，更極具商業頭腦，她多角經營把自己打造成歌手、聲優、職業Coser，擄獲大批粉絲的心。近日Enako受邀來到台灣參加FF開拓動漫祭，睽違6年再度來到台灣的她，立即分享自己打卡台灣的照片，現身台北地下街，掀起一陣暴動。

Enako受邀來到台灣參加FF開拓動漫祭。（翻攝自X）Enako受邀來到台灣參加FF開拓動漫祭。（翻攝自X）

日本第一Coser的Enako近日來台參加FF開拓動漫祭，這是她時隔6年再度踏上台灣，昨（25）日，她在社群曬出自己「台灣感性」的照片，可見她現身台北街頭與地下街，手捧Labubu玩偶，擺出可愛表情，並寫下：「台灣3日間好開心～！再見！」讓許多粉絲也留言：「台灣FF辛苦了，照片超漂亮！」、「真可愛！」、「想知道還有去哪裡觀光」、「歡迎下次再來」。

黃國昌曾發對比圖澄清：「這真的不是我」。（翻攝自臉書）黃國昌曾發對比圖澄清：「這真的不是我」。（翻攝自臉書）

Enako過去曾經因為扮演《碧藍航線》的愛宕角色，因神似台灣政治人物黃國昌，在台灣掀起不小討論，甚至連黃國昌本都親自發文澄清：「這真的不是我」，並發出對比圖，讓網友笑到不行。

