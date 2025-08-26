晴時多雲

娛樂 最新消息

上月GD權志龍才去過 愛店「金豬食堂」遭砸

韓國天王「GD」權志龍上月在愛店「金豬食堂」辦慶功宴。（本報資料照，記者王文麟攝）韓國天王「GD」權志龍上月在愛店「金豬食堂」辦慶功宴。（本報資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國天王「GD」權志龍愛店「金豬食堂」被砸了！7月13日GD才在演唱會結束後搭著豪車到位於台北市南京東路上的金豬食堂用餐，店外聚集千人高喊「權志龍」的盛況歷歷在目，沒想到日前遭到奧客上門鬧事，還砸碎鎮店寶「金豬造型存錢筒」。

金豬食堂被莽男砸店，連鎮店之寶「金豬造型存錢筒」都被砸碎。（翻攝畫面）金豬食堂被莽男砸店，連鎮店之寶「金豬造型存錢筒」都被砸碎。（翻攝畫面）

蕭男氣得把檯面上的東西都掃到地上，連鎮店寶金豬造型撲滿（紅圈處）都遭殃。（翻攝自Google Map）蕭男氣得把檯面上的東西都掃到地上，連鎮店寶金豬造型撲滿（紅圈處）都遭殃。（翻攝自Google Map）

30歲左右的蕭姓男子在韓國燒肉店「金豬食堂」鬧事，原因為訂位逾時遭店家取消，怎料，蕭男惱羞成怒，竟耍起無賴，直接動手掃空櫃台整個桌面，還把鎮店之寶金豬造型存錢筒也砸個稀巴爛。業者報警後，警方火速抵達，清查該男子身分後，予以告誡他的動作是不理智行為。蕭男自知理虧，不但向前來的員警鞠躬道歉，店家也讓步蕭男得以入內且不追究毀損。

權志龍在愛店舉行慶功宴時，外頭擠滿上千粉絲。（本報資料照，記者王文麟攝）權志龍在愛店舉行慶功宴時，外頭擠滿上千粉絲。（本報資料照，記者王文麟攝）

韓國名人最愛的首爾美食「금돼지식당金豬食堂」，連續七年獲選首爾《米其林指南》必比登推薦，今年5月間首度插旗台灣，首店在台北捷運中山站附近，連睽違8年來台開演唱會的韓國天王GD也將其選為演唱會慶功宴場地。

金豬食堂外觀。（本報資料照，記者王文麟攝）金豬食堂外觀。（本報資料照，記者王文麟攝）

