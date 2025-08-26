（獨）連孫安佐都挑戰 「余記鴨王」 放話：只輸1人

余記鴨王是《拳願》明星選手，目前戰績為4戰3勝。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕被無良農場網站拿來消費的「余記鴨王」是誰？為什麼連星二代孫安佐都上門想要挑戰店內的「抗擊打」比賽。余記鴨王接受本報獨家採訪，表示因從本月起在店內舉辦抗擊打比賽，許多挑戰者上門，其中不乏職業選手，但目前僅有1人成功。

余記鴨王是《拳願》明星選手，目前戰績為4戰3勝，他表示，自己的本業是做東山鴨頭加盟批發，也有店面（北投余記東山鴨頭總店），拳擊和格鬥只是興趣，但他想要把興趣跟工作結合，才想出這個「抗擊打活動」。

余記鴨王（左）輕鬆接下孫安佐一拳。（翻攝自IG）

「余記鴨王」表示，他舉辦的「抗擊打活動」就是只要在三拳內將他打倒，無論拿多少都免單，雖然已經有許多挑戰者上門，包含孫安佐在內，還有許多職業拳手，但目前只敗在「拳擊小潘」選手上，其他挑戰者全都失敗。

抗擊打比賽規則原本是挑戰者往「余記鴨王」腹部擊打3次，不過孫安佐看到拳擊小潘採用互毆方式，覺得很感興趣，故選擇同樣規則挑戰，結果也是未能成功，孫安佐只能乖乖的自己結帳啦。

