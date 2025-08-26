呼吸困難以為心臟病！金馬影后陸小芬揭「息影20年」原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬影后陸小芬1990年正值演藝事業巔峰，卻毅然決定息影赴美進修戲劇，後來更獲頒美國林肯大學榮譽博士學位。她受訪時坦言，當年因長期在片場拍戲，作息混亂、高壓環境，導致呼吸困難、胸悶心悸，一度以為罹患心臟病。就醫檢查後，醫師虧她是「現代版林黛玉」，並開出藥方，要她「吃喝玩樂、遊山玩水」，這也成了她決定息影的契機。

金馬影后陸小芬1990年正值演藝事業巔峰，卻毅然決定息影赴美進修戲劇。（資料照，記者陳奕全攝）

談到在美國的求學歲月，陸小芬回憶因天氣寒冷、身邊沒有親友，常覺得寂寞。她笑說，當時確實有20歲的異國小鮮肉向她搭訕，還誤以為她是日本人，頻頻用日文開口。憑藉明星光環，她在華人社交圈頗受歡迎，邀約不斷，直呼：「盛情難卻！光是中秋節就跑了十五場派對」，形容行程宛如「勞軍」。

也是在美國，她意外接觸到精油。有同學送她一罐薰衣草精油，說能舒緩焦慮，「我一用驚為天人，就買了一大堆回來研究，發現精油就是最好的醫生」，從此投入芳療世界。

金馬影后陸小芬睽違20年復出，在《本日公休》飾演家庭理髮廳阿姨阿蕊。（資料照，威視提供）

她在電影《本日公休》中復出，再度憑女主角阿蕊一角奪下台北電影節最佳女主角。除了演技寶刀未老，私下更鑽研各種養生與療癒，擁有芳療師、頌缽音療及健康管理師等證照，笑說：「我練瑜珈練到可以頭倒立！」展現典型處女座的完美追求。

雖然曾淡出演藝圈長達20年，但陸小芬對演戲始終情有獨鍾。過去有許多邀約，她卻不為所動，認為「一出去演戲就會消耗很多能量」。直到《本日公休》的劇本打動她，「這是我要的！就像跟宇宙下訂單。」她也許下心願，希望有機會演喜劇，嬌嗔表示：「沒有導演知道我會搞笑，大家都要我演苦情角色。」

