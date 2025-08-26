晴時多雲

娛樂 日韓

H罩杯護理師AV女優驚傳死訊 丈夫落淚：不敢相信

從護理師轉戰AV行業的日本AV女優堀內美香驚傳驟逝。（翻攝自X）從護理師轉戰AV行業的日本AV女優堀內美香驚傳驟逝。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有H罩杯豪乳，從護理師轉戰AV行業的日本AV女優堀內美香驚傳驟逝，讓人搞不清楚究竟是劇情還是事實。不過，堀內美香的丈夫在社群發文，只見他抱著骨灰罈和堀內美香的遺照，感覺太出乎意料。

堀內美香的丈夫捧著她的骨灰罈及遺照。（翻攝自X）堀內美香的丈夫捧著她的骨灰罈及遺照。（翻攝自X）

堀內美香的丈夫說：「突然のご報告ですが、妻が急逝いたしました。あまりに予期せぬ出来事で、まだ現実のことと思えません。遺言書についてはリプライにて紐付けさせていただきます。」（消息來的突然，我的妻子去世了。太出乎意料，以至於現在看起來都不像真的，附上的連結是她的遺書）。

堀內美香去年認為透過社群賣片比當AV女優賺錢，便全力投入同人AV產業。（翻攝自X）堀內美香去年認為透過社群賣片比當AV女優賺錢，便全力投入同人AV產業。（翻攝自X）

堀內美香是以護理師身分入行成為AV女優，發片無數，也曾經更換過藝名，去年認為透過社群賣片比當AV女優賺錢，便全力投入同人AV產業，也傳出結婚消息。

堀內美香本人曾說過「只要大家還記得我，就不算真正的死亡」。（翻攝自X）堀內美香本人曾說過「只要大家還記得我，就不算真正的死亡」。（翻攝自X）

自稱堀內美香丈夫的人發出死亡證明佐證，但上頭記載堀內美香的死因為「急性藥物中毒伴隨溺水窒息」，無論真假已經不重要了，因為堀內美香本人曾說過「只要大家還記得我，就不算真正的死亡，所以我不怕肉體消滅。」

堀內美香從護理師轉戰AV女優。（翻攝自X）堀內美香從護理師轉戰AV女優。（翻攝自X）

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

