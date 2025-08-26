晴時多雲

娛樂 電影

易烊千璽新片可望解禁？ 趙志剛寫好遺書點名婁燁對質

中國男星易烊千璽主演婁燁《三個字》，卻因婁燁傳出侵貪三緘其口。（本報資料照，記者胡舜翔攝）中國男星易烊千璽主演婁燁《三個字》，卻因婁燁傳出侵貪三緘其口。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾以《一部未完成的電影》奪下第61屆金馬獎最佳劇情片和最佳導演，上個月卻遭福萊魔石影業只他侵吞公款千萬人民幣（約新台幣4300萬元），導致易烊千璽主演的新片《三個字》遲遲無法上映。昨（25）婁燁發布公開信，表示侵吞一事純為惡意造謠誣陷，警方調查後遭駁回不予立案。婁燁反控福萊魔石非法解約，呼籲盡快解決欠薪等問題，重啟後期製作，讓《三個字》盡快上映。

《三個字》由婁燁擔任編劇、導演、監製，主要演員有：易烊千璽、春夏、李現、章宇、王傳君等人。故事背景為「北京糖果夜店」，易烊千璽飾演的主角生活圈中一群來自各地的年輕人，還原2000年代搖滾、說唱星期娛樂場警。該片於2021年開鏡，目前剩後期製作尚未完成。

金馬導演婁燁點名合作方福萊魔石拖欠款項。（本報資料照，記者王文麟攝）金馬導演婁燁點名合作方福萊魔石拖欠款項。（本報資料照，記者王文麟攝）

婁燁接受專訪時表示，2021年婁燁公司「廈門依英影視傳媒」找了福萊魔石簽署聯合投資製作《三個字》合約並開拍，沒想到福萊魔石未按合約支付第3筆款項，婁燁想辦法壓低成本，靠自己公司墊錢，直到電影拍攝大致8～9成完成，進行階段性殺青，婁燁公司已無力繼續燒錢，卻反被福萊魔石反咬一口，只他侵吞公款，這時婁燁才發現福萊魔石早已更換法人，辦公室也撤除。

婁燁表示當初於他簽約的人是趙志剛，因為相信對方能搞定融資，輔以尊重對方故始終未插手，沒想到後福萊魔石法人卻變更為一位女士。婁燁認為爭議在於趙志剛單方面和光線傳媒簽約，「因為依英是整個專案的聯合出品方，有權利和義務知曉、同意、共同簽署協議。光線告訴我們，他們和福萊魔石簽約的時候，並不知道我們和福萊魔石的聯製協議」。

電影《三個字》合作方趙志剛點名婁燁對質，更嗆聲自己連遺書都寫好了。（翻攝自微博）電影《三個字》合作方趙志剛點名婁燁對質，更嗆聲自己連遺書都寫好了。（翻攝自微博）

婁燁清楚指出，2023年5月福萊魔石以威脅手段強迫婁燁方簽署解約協定，並強行接管共數百小時的拍攝素材，而且趙志剛試圖篡奪導演權，但遭主創集體拒絕。目前婁燁已採取法律行動，但他強調《三個字》是「劃時代的作品」，集結主創心血，希望各方以影片為重達成和解。

趙志剛嗆婁燁「有點太欺負人了」，並怒稱：「一個跟著你20多年的農村小夥，押房子押車子就是為了一個夢想，怎麼也沒想到你對他會這麼欺壓！現在妻離子散，負債累累，都是被你和你的勢力們給搞的，現在還冠冕堂皇言辭鑿鑿！你別提保護電影了，你根本就不管電影死活，也不管所有人的努力付出！那我趙志剛就遺書寫好，陪你到底！」喊話要請媒體到場，和婁燁當面對質，全程直播。

點圖放大body

