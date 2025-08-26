李多慧招牌黑髮不見了！最新造型掀粉絲回憶殺

李多慧公開新髮型。（翻攝自IG、Threads）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展2年多，因親民的個性累積高人氣，一舉一動都備受到外界關注。時常在社群跟粉絲互動的李多慧於今（26）日在Threads上曬出最新髮色，恰巧與她尚未來台、還待在起亞虎啦啦隊時的某個造型一致，使粉絲掀起回憶殺。

李多慧26日突曝光一段語音訊息，她用興奮語氣說道「我有一個祕密要告訴你們」，引外界好奇，接著在留言區笑著公布答案「其實也沒什麼啦只是想最先告訴你們而已，哈哈」，配文附上一張對鏡自拍，圖片中清晰可見她將過去的招牌黑髮染成鮮豔的酒紅色。

請繼續往下閱讀...

李多慧2022年還在起亞虎時，曾短暫以紅髮亮相，當時就掀起極高關注度。（翻攝自IG）

李多慧2022年還在南韓起亞虎啦啦隊時，曾短暫以紅髮亮相，當時就掀起極高關注度，如今她又以同款髮色亮相，勾起了不少粉絲的回憶殺，紛紛激動留言，「好久沒有紅髮了，當初就覺得驚豔」、「染頭髮了！好看」、「重現紅髮漂亮的多慧」。

