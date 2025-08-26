5千萬點擊歌手163braces為歌手男友慶生像遠足 靠洗澡紓壓
163braces分享音樂創作。（形上娛樂提供）
〔記者陳慧玲／台北報導〕在YouTube頻道擁有超過5千萬點擊量的歌手「163braces」吳朵芸，和歌手男友李浩瑋感情穩定，8月20日是李浩瑋生26歲生日，兩人再忙也要抽空安排慶生出遊，163braces還採買海量零食，像遠足般用滿滿的心意幫男友慶生。
163braces是許多年輕粉絲的偶像。（形上娛樂提供）
163braces日前受邀前往信義區 Apple Store 舉辦 Today at Apple 講座，親自示範音樂製作流程，一步步完成旋律編排，讓歌迷親眼見識她的創作功力，她也獻唱《天空》，還邀請歌迷一起合唱。
163braces分享音樂也透露紓壓方式。（形上娛樂提供）
在問答時段，163braces分享，解決焦慮的秘方就是去洗澡，笑說：「一次不夠就洗第二次！」甚至自爆最高紀錄曾一天洗四次澡，也透露最近沉迷於桌遊，強迫自己腦袋多轉動。
