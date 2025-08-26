尷尬！陳奕迅緊急取消來台灣 無法參加分享會原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王陳奕迅原定本週來台灣，週四參加《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片分享，現場還要與幸運粉絲碰面。然而因為行政疏失，工作證未能核發，唱片公司遺憾宣布歌王無法親自出席。

金曲歌王陳奕迅原定本週來台參加《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片分享。（資料照，廿一克有限公司提供）

唱片公司表示，因《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會高雄站主辦單位行政疏失，導致陳奕迅此次來台的工作許可尚未核發，「我們深感遺憾地宣布：原訂8月28日舉辦的《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片台北分享會，Eason將無法親自出席。」

經討論後，分享會將如期舉行，為表達誠意，環球音樂特別準備了「台北分享會限定禮袋」，將贈送給所有幸運抽中入場的粉絲朋友。

唱片公司也表示，陳奕迅預計9月下旬返台與大家相見，確切活動資訊將以台灣環球音樂官方公告為準，「對於因此造成的不便，我們再次致上最誠摯的歉意，並感謝各位的體諒與支持。」

