舒淇首作魅力征服國際！連捷威尼斯、多倫多、釜山影展

〔記者許世穎／台北報導〕影后舒淇首部自編自導電影《女孩》繼先前入圍第82屆威尼斯影展主競賽，並受邀第50屆多倫多國際影展焦點單元，今（26）日再傳捷報，入圍第30屆釜山國際影展主競賽單元，短短一個月連獲歐洲、北美、亞洲三大國際影展肯定，堪稱「三喜臨門」。

舒淇（右）首度執導《女孩》就獲得各大國際影展青睞。（甲上提供）舒淇（右）首度執導《女孩》就獲得各大國際影展青睞。（甲上提供）

電影《女孩》由導演舒淇與監製葉如芬共同攜手打造，幕後集結夢幻金獎團隊，並由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等實力派演員同台飆戲。舒淇以演員身份早已叱吒國際影壇，這次以編導身份轉換新角色，作品一舉入圍各大影展主競賽，足見她跨足導演領域的創作能量，並成功以獨特視角打動全球影展評審。

電影主角群邱澤、9m88、白小櫻即將隨《女孩》團隊前進威尼斯影展，並舉辦世界首映，邱澤開心表示：「能夠入圍威尼斯影展主競賽，非常榮耀，也替舒淇導演感到開心。這次我飾演的『父親』角色，內心世界與背景都是我過去從未挑戰過的演出。」他特別提到，能與舒淇導演合作十分難得：「她是很好的演員，也是很用心的導演，彼此激盪之下，這個角色碰撞出很多火花，我很期待觀眾看到不一樣的演技。」對於即將在威尼斯主競賽的「電影宮」與全球觀眾一同首度欣賞電影成品，邱澤坦言對他而言將是非常特別的紀念，「可以跟如芬姐及大家一起前往威尼斯，感覺會是很棒的旅程。」

歌壇跨界女神9m88這次在《女孩》中挑戰全新戲路，她坦言得知入圍威尼斯主競賽時「忍不住哭了出來」：「那是一種喜極而泣啦，因為拍攝時跟角色相處的過程五味雜陳，有點辛苦卻又充滿從未體驗過的感受。」這次將首次以演員身份參與國際影展，9m88激動直言：「這是我第一次去威尼斯，非常興奮又期待！之前常常在各大媒體看到舒淇導演以演員身份去參加影展的漂亮照片，但這次是以導演的身份出席，我很期待可以看到舒淇導演不一樣的風範，一定會是很棒的體驗。」

白小櫻（右）擔任《女孩》重要人物「女孩」一角。（甲上提供）白小櫻（右）擔任《女孩》重要人物「女孩」一角。（甲上提供）

新生代演員白小櫻第一次跟著電影團隊參與國際影展盛事，讓她直呼非常幸運、感動，「我真的很榮幸能成為其中的一份子，希望透過這次的機會，讓更多人看見《女孩》想傳達的情感與力量。」白小櫻回想起拍攝時的每一個片段，都覺得格外珍貴，「從拍攝結束那一刻開始，就一直對這部作品充滿期待。只是沒想到，第一次與觀眾見面，竟然會是在威尼斯影展這樣的重要舞台，真的讓我又興奮又緊張。」

隨著《女孩》先後入選威尼斯、多倫多與釜山影展，電影話題聲量持續攀升。邱澤、9m88與白小櫻等主演的精采演出，加上豪華幕後製作群，共同為電影注入獨特風格與深度。電影預計年底上映。

