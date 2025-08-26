遭國民黨抹黑「爽領2872萬補助」 導演羅景壬不忍了：3天內公開道歉否則提告

〔記者蕭方綺／台北報導〕國民黨日前質疑就業安定基金在2022至2024年間，補助導演羅景壬團隊合計達2872萬元，指稱補助不符合基金使用目的，甚至質疑羅景壬團隊曾替總統賴清德拍攝競選影片《在路上》，如今又參與電視劇《零日攻擊》，疑似「投桃報李」。羅景壬今透過律師發出聲明，要求國民黨中央黨部、凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等人，應於三日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

導演羅景壬（左）、藍葦華合作影集《零日攻擊》。（零日文創提供）

羅景壬表示過去一週，自己一直避免談論，因為始終相信，指控者才有舉證義務。然而一週以來，「《零日攻擊》導演羅景壬爽領勞動部補助」謠言持續流傳，令人遺憾，並指出未來仍會繼續認真拍片，「一週前就說過，不分黨派，負起社會責任。」

而他不滿被指爽領勞動部就業安定基金，透過律師發出3點聲明。他說中國國民黨及凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等相關人士自民國114年8月18日起，多次召開記者會與發表言論，率先「就業安定基金豢養『零日攻擊』的導演羅景壬（或羅景壬團隊）」、「羅景壬（或羅景壬團隊）獲得的經費合計高達2,872萬…」「勞動部與導演羅景壬（或羅景壬團隊）的開口合約核銷涉弊」云云，誣指羅景壬「爽領勞動部2,872萬元補助」、「未履約核銷」，將審計部報告所載得標廠商惡意移花接木為本人，全與事實不符。

導演羅景壬今請律師發出聲明。（翻攝自臉書）

羅景壬說自己自24歲開始從事劇場及電視工作，執導商業廣告片屢獲獎項，近三十年來，始終為自由創作者，未曾設立公司，亦無任何團隊，僅憑個人努力及創作理念耕耘至今，上開不實指控，已嚴重損害羅的名譽與職業信譽。

此外，羅景壬在聲明中表示審計部報告實已載明，勞動部相關標案係由媒體公司得標，媒體公司再委託製作公司承辦，羅景壬於製作公司邀請下擔任導演工作，僅向製作公司領取導演費，從未參加投標，更未領取任何政府補助，然而中國國民黨及相關人等卻扭曲審計部報告事實，張冠李戴杜撰誣指羅景壬拿勞動部2872萬元經費，明知所述虛妄不實，仍持續對外散布「獨拿補助」、「爽領公帑」等不實言論，顯屬惡意抹黑及造謠。

最後，羅景壬嚴正要求國民黨中央黨部、凌濤、康晉瑜、鄧凱勛、王鴻薇、葉元之等人，應於三日內公開道歉，並全面撤回或更正不實言論，否則羅景壬定就相關不實言論提出加重誹謗告訴，追究刑事責任，絕不寬貸。

