娛樂 最新消息

Super Junior金希澈起訴成員東海？他罕見發文吐心聲：全身像被打一樣痛

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團「Super Junior」迎接出道20週年，決定以全員合體的方式舉行世界巡迴演唱會「Super Show 10」，團員金希澈更是久違的現身全場，令粉絲都相當感動。不過，近期因成員東海在社群上狂發金希澈的醜照，讓金希澈怒喊：「我真的會告你！」，開玩笑曬出「起訴狀」，意外引起誤會，他也罕見發文吐露心聲。

韓國天團Super Junior迎接出道20週年，舉行世界巡迴演唱會「Super Show 10」。（翻攝自IG）韓國天團Super Junior迎接出道20週年，舉行世界巡迴演唱會「Super Show 10」。（翻攝自IG）

金希澈近期因「東海被告事件」引起不小的網路討論，原因是近日東海在IG公開了金希澈的「黑歷史照」，讓金希澈感到又氣又笑，於是轉發放話：「李東海，我要告你！」，不過東海似乎不怕，往後幾日繼續發布醜照，讓金希澈忍無可忍附上「假起訴狀」照片，包裝得有模有樣，讓不少網友誤以為金希澈真的告了東海。

金希澈罕見發文吐露心聲。（翻攝自IG）金希澈罕見發文吐露心聲。（翻攝自IG）

Super Junior在24日結束「Super Show 10」首爾場，因腳傷久違沒站上舞台的金希澈，20週年特別重返，結束3天的首爾場後，金希澈也罕見發文吐露心聲：「我不是生氣，只是我平常安靜的時候，臉看起來就很臭吧？可能因為嘴巴有點撅著。不過，誰這三天一直揍我嗎？怎麼全身都像被打了一樣痛。真的很想再開『Super Show』演唱會啊。」並附上一張面無表情的彩排照片。

