娛樂 星座

離婚後別忘「辭祖」 從陰到陽斬斷前夫鎖鏈

今年掀起一股「辭祖普渡」風潮。（台北府城隍廟提供）今年掀起一股「辭祖普渡」風潮。（台北府城隍廟提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕8月23日是農曆七月鬼門開的日子，除了普渡「好兄弟」之外，今年也掀起一股「辭祖普渡」風潮。隨著現代人離婚率增高，除了陽世間的法律關係要切割乾淨，也有人選擇透過宗教儀式正式向前夫家的祖先告別，宣布彼此各走各路。台北府城隍廟主委林賢順表示，離婚後未辭祖，恐怕可能影響之後的感情、事業，成為無形枷鎖。

辭祖儀式需要的供品簡單。（台北府城隍廟提供）辭祖儀式需要的供品簡單。（台北府城隍廟提供）

根據內政部統計，2024年台灣有5萬3469對夫妻離婚，粗離婚率達2.28％，高居亞洲第2。根據民間信仰，離婚除了斷絕人世間有形的法律關係，更需要進行辭祖的民間信仰儀式，徹底斷開與夫家祖先的牽連。

傳統觀念中，女性出嫁後要祭拜夫家祖先，象徵成為家族一員；離婚後自然也要向這些「長輩」秉報，與祖先告別。（台北府城隍廟提供）傳統觀念中，女性出嫁後要祭拜夫家祖先，象徵成為家族一員；離婚後自然也要向這些「長輩」秉報，與祖先告別。（台北府城隍廟提供）

林賢順解釋，城隍爺掌管陰陽兩界，職責如現今市府首長，健康、事業、姻緣都是業務範圍。傳統觀念中，女性出嫁後要祭拜夫家祖先，象徵成為家族一員；離婚後自然也要向這些「長輩」秉報，與祖先告別。因此城隍廟神明做主進行辭祖儀式，正式告訴前夫家祖先未來不再與夫家有瓜葛，更希望未來遇到其他心儀對象，請夫家祖先高抬貴手，不要誤認仍是媳婦，干擾姻緣，甚或造成事業不順、身體不適、財運不佳。

林賢順表示，既然陽世夫妻緣分已盡，就像客人離開主人家要說再見。（台北府城隍廟提供）林賢順表示，既然陽世夫妻緣分已盡，就像客人離開主人家要說再見。（台北府城隍廟提供）

林賢順表示，既然陽世夫妻緣分已盡，就像客人離開主人家要說再見，向前夫家道別也等於讓祖先明白，這個人已經不再是家族一員。辭祖儀式需要的供品簡單，鮮花象徵祝福，水果會選擇「水梨」寓意兩清。祭祀菜碗為先前公婆祖先家愛吃的家常菜，表達對夫家祖先的敬意，也可另準備三牲、湯飯、茶酒潑灑於地，意味覆水難收；水梨獨自吃完代表「心意已決」。

☆民俗說法僅供參考☆

