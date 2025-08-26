（影）二手精品比新品貴？ 蹦闆親上火線：買不起又要嘴

從精品代購起家的蹦闆日前遭質疑他賣的名牌包售價比官網高。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「蹦闆」呂育銓日前斥資1.4億，拓展自己的精品代購版圖，從精品代購起家的蹦闆日前遭質疑他賣的名牌包售價比官網高，而且還是二手貨，質疑他「賺錢方式是騙自家粉絲不知道怎麼用Google嗎？」蹦闆本人霸氣親上火線反擊。

事情起因為蹦闆在直播中展示一款名牌包，表示新品要8萬多，二手價格賣5萬4千元，事後網友跑到網路上比價，並秀出自己找到有電商業者賣6萬8千元，還是全新品，質疑蹦闆割韭菜。

蹦闆表示：「精品本來就是代購業者賺取差價」。（翻攝自臉書）

蹦闆表示：「精品本來就是代購業者賺取差價，有些是商品容易缺貨，有些是商品熱賣，就有溢價的空間，直播本來就會去參考其他人的販售價，表示我賣的價格很甜（便宜），喔，不對，蹦闆不能賺錢？」

蹦闆強調，二手精品不一定比較便宜，有些是限量貨或需配貨的商品。（翻攝自臉書）

蹦闆更進一步解釋：「過去的代購賺的是國內外的價差，但隨著精品全球統一價的政策，其實現在的代購賺的偏向是服務。1、專櫃容易缺貨的款式2、需要配貨的款式，我們會先囤著顧客有現貨購買。」對於網友質疑他割韭菜，蹦闆直球對決，怒轟：「可悲的不買精品或買不起的，然後買不起又要嘴我們代購賺錢的業者。你以為你們自己想買就買得到？」

蹦闆強調，二手精品不一定比較便宜，有些商品市場上用高價都買不到，他身為銷售人員，開出來的價格當然是觀眾有興趣的數字。

