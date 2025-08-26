（影）蔡淑臻戲還沒拍先因「不親切」道歉！《左撇子女孩》衝進釜山影展主競賽

〔記者許世穎／台北報導〕由台灣導演鄒時擎執導電影《左撇子女孩》今（26）日再傳捷報，入圍釜山影展主競賽單元，導演鄒時擎聞訊表示：「這對我和整個團隊來說都是莫大的榮耀！」並感謝一路上所有支持與協助該片的人，「這份肯定屬於每一位參與其中的夥伴。」

蔡淑臻（左）與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女。（光年提供）

《左撇子女孩》聯合法國、美國、台灣及英國合製，講述從台灣夜市為起點的輕鬆喜劇，從「Nina」葉子綺飾演的左撇子女孩因為外公過時的「用左手就是幫惡魔做事」觀念，認為左撇子有違常理，因此展開了一場與生命辯證的冒險。葉子綺在片中自然流暢的應對飾演母親的蔡淑臻以及姊姊馬士媛，行雲流水的演技，讓國際影評都大為驚嘆。

戲外未育的蔡淑臻一向以爽朗形象聞名，但因為這次在片中飾演一名被生活壓得喘不過氣的單親媽媽，她第一次見面就跟葉子綺道歉：「抱歉，我不會是一個很親切的媽媽 ，但Nina的母親馬上告訴我：『請放心，我已經跟她說了，她理解這是拍戲。』」讓她還沒開始演就感受到葉子綺的專業。

拍攝過程中為了呈現角色間親密但疏離的狀態，蔡淑臻也避免跟葉子綺過於親近，直到今年5月電影至坎城影展舉行世界首映時，「母女」才破冰變熟。蔡淑臻在坎城還下廚給片中兩個女兒葉子綺和馬士媛吃，宛如還在戲裡般的家人生活，美味程度讓葉子綺至今仍喊著：「每天都是快樂小狗，很開心很期待見到她們，還可以一起吃早餐跟晚餐，淑臻媽媽有煮飯給我們吃，是我在坎城印象最深刻的一餐！」

電影有過半的場景在夜市拍攝，現場並沒有場控安排，因此流動的客人多為真實路人。還會有民眾來跟飾演麵攤老闆的蔡淑臻買麵，她也真的做了幾碗給客人。導演認為真實的成陳設能幫助演員更進入角色的狀態，就連葉子綺都是天生的左撇子，6歲前因家中長輩要求而改成右手慣用。

為了更貼近角色，葉子綺特別在拍攝期間重新練習以左手吃飯、畫畫、拿東西，慢慢找回原本的習慣。她也分享，自己和角色「宜靜」有些相似之處，例如會為家人著想而選擇遷就，這讓她在詮釋角色時更能感同身受。拍完《左撇子女孩》後，她也不再被強迫只能用右手，而逐漸養成雙手並用的習慣。

《左撇子女孩》由鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克擔任製片人、共同編劇及剪接。鄒時擎表示，該片是她20多年來的心血與生命經驗的凝聚，「能在國際舞台上讓更多人看見台灣的故事與情感，我感到非常欣慰。」電影將於10月31日搶先全亞洲上映。

第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，從以往的非競賽型迎來競賽形式的歷史性轉變，設置釜山影展主競賽單元，《左撇子女孩》也將和亞洲各國選出共14部精銳作品一起進行競爭。

《左撇子女孩》預告：