許光漢回歸作《他年她日》確定釜山首映！張艾嘉喜獲「山茶花獎」開心可以穿貴貴禮服

〔記者許世穎／台北報導〕奇幻愛情片《他年她日》確定入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢和袁澧林將合體出席閃耀星光。更令人振奮的是，監製張艾嘉也獲頒「山茶花獎」，成為影展聚焦的重量級人物，張艾嘉除了開心可以鼓勵到更多女性電影工作者，更笑說很高興可以穿很多平常覺得貴的CHANEL禮服！

許光漢（右）在《他年她日》中癡心守候袁澧林。（甲上提供）

《他年她日》將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一起觀賞電影成品盛大揭幕。該片集結金獎團隊斥資億萬打造，以壯闊視覺特效建構出「時間與重力錯位」的未來世界。許光漢飾演的薯仔從年少到成熟甚至逐年老去，傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人安晴，獻出從影以來最大年齡跨度。

監製張艾嘉今出席活動時表示，這部片做了3年，當初錢真的不夠，「無論中港台許多導演做第一部電影的時候，都是低成本，所以題材上比較沒辦法發揮到技術上的才華，難得有這個機會，我問導演想拍什麼，聽完我說『OK，我努力出去找錢！』這也是我第一次為自己的電影找錢，很高興在台灣找到一些有信心的投資者。」

許光漢在《他年她日》片中飾演的薯仔從年少演到成熟，展現不同年齡層魅力。（甲上提供）

張艾嘉形容《他年她日》是一部很不一樣的電影，像動畫改編成真人來演，「很多東西從零開始，包括場景、特效，服裝甚至布料，當初花了一年多的時間寫劇本，很幸運找到了光漢，他也非常喜歡這個劇本。」她也透露由大師杜篤之設計聲音，「非常精采，我們認識很多年，他從業50多年下來，都還有那份熱情，我就說我要訪問他，我真的訪問他，之後會出一本書。」

釜山影展年度「山茶花獎」將頒發給《他年她日》監製兼資深電影人張艾嘉。（甲上提供）

此外，釜山影展宣布，與CHANEL共同設立、專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」，將頒發給張艾嘉，她感性表示「很感謝有這麼一個獎，我相信他們也是希望有多一點女性工作者，也希望可以鼓勵多一點女性可以堅持下去。」更開心表示「也因為這個機會我可以穿很多CHANEL的衣服，因為太貴了！」《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映，第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，「山茶花獎」頒獎典禮則將於9月17日舉行，為釜山影展揭開序幕。

