晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許光漢回歸作《他年她日》確定釜山首映！張艾嘉喜獲「山茶花獎」開心可以穿貴貴禮服

〔記者許世穎／台北報導〕奇幻愛情片《他年她日》確定入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，監製張艾嘉、導演龔兆平以及男女主角許光漢和袁澧林將合體出席閃耀星光。更令人振奮的是，監製張艾嘉也獲頒「山茶花獎」，成為影展聚焦的重量級人物，張艾嘉除了開心可以鼓勵到更多女性電影工作者，更笑說很高興可以穿很多平常覺得貴的CHANEL禮服！

許光漢（右）在《他年她日》中癡心守候袁澧林。（甲上提供）許光漢（右）在《他年她日》中癡心守候袁澧林。（甲上提供）

《他年她日》將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦世界首映，屆時將有5千名觀眾一起觀賞電影成品盛大揭幕。該片集結金獎團隊斥資億萬打造，以壯闊視覺特效建構出「時間與重力錯位」的未來世界。許光漢飾演的薯仔從年少到成熟甚至逐年老去，傾盡一生癡心守候袁澧林飾演的命定情人安晴，獻出從影以來最大年齡跨度。

監製張艾嘉今出席活動時表示，這部片做了3年，當初錢真的不夠，「無論中港台許多導演做第一部電影的時候，都是低成本，所以題材上比較沒辦法發揮到技術上的才華，難得有這個機會，我問導演想拍什麼，聽完我說『OK，我努力出去找錢！』這也是我第一次為自己的電影找錢，很高興在台灣找到一些有信心的投資者。」

許光漢在《他年她日》片中飾演的薯仔從年少演到成熟，展現不同年齡層魅力。（甲上提供）許光漢在《他年她日》片中飾演的薯仔從年少演到成熟，展現不同年齡層魅力。（甲上提供）

張艾嘉形容《他年她日》是一部很不一樣的電影，像動畫改編成真人來演，「很多東西從零開始，包括場景、特效，服裝甚至布料，當初花了一年多的時間寫劇本，很幸運找到了光漢，他也非常喜歡這個劇本。」她也透露由大師杜篤之設計聲音，「非常精采，我們認識很多年，他從業50多年下來，都還有那份熱情，我就說我要訪問他，我真的訪問他，之後會出一本書。」

釜山影展年度「山茶花獎」將頒發給《他年她日》監製兼資深電影人張艾嘉。（甲上提供）釜山影展年度「山茶花獎」將頒發給《他年她日》監製兼資深電影人張艾嘉。（甲上提供）

此外，釜山影展宣布，與CHANEL共同設立、專為表彰女性影人卓越成就的年度「山茶花獎」，將頒發給張艾嘉，她感性表示「很感謝有這麼一個獎，我相信他們也是希望有多一點女性工作者，也希望可以鼓勵多一點女性可以堅持下去。」更開心表示「也因為這個機會我可以穿很多CHANEL的衣服，因為太貴了！」《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映，第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，「山茶花獎」頒獎典禮則將於9月17日舉行，為釜山影展揭開序幕。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中