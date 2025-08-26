葉欣眉談房市「自住沒有最佳時機」 堅守3原則找到安樂窩

〔記者侯家瑜／台北報導〕從《鑽石夜總會》出道、因胡瓜提攜而成為子弟兵的「瑪莉亞」葉欣眉，如今是《百變智多星》主持人。她日前在臉書分享對房市的觀察與心得，表示近期明顯感受到房市降價，許多人好奇是否適合進場？她認為若是「自住」並不存在最佳時機，重點是要懂自己、懂隊友和懂房子。

葉欣眉認為自住型買房，房價漲跌其實不必過度焦慮。（資料照，年代提供）

她提醒先懂自己，就是先搞清楚財務狀況，包括頭款、仲介費、貸款額度與裝潢費用。若追求「蛋黃區＋網美裝潢」，預算只會越來越高，因此一定要設好上限，超過就不要買。看房時也別老拿過去的價格比，否則會因嫌貴而錯過機會。出價則可參考實價登錄與銀行鑑價系統，找出心中合理範圍，沒談成也別遺憾，因為房子會自己找主人。

再來是懂隊友，她指的是房仲與銀行，「房仲再誠懇也不會為你的人生大事負責，所以話術要聽但不要全信，觀察對方是偏向賣方還是買方。」她提醒加價幾十萬看似不多，但會直接影響頭款與裝潢費，必須冷靜判斷。至於貸款，她建議至少要有自己熟悉的銀行作備用，送件不要超過三家，以便比對利率與成數。

最後是懂房子，她建議列清單，分清楚哪些條件可以妥協、哪些不能。有人重視地點，有人重視空間，選擇不同區域各有優勢。她也提醒，看房不僅看室內，還要觀察外部環境如梯廳、公設、鄰居等，這些是花錢也難以改變的。至於海砂屋、凶宅、傾斜屋，即使再便宜也少碰。

葉欣眉認為自住型買房，房價漲跌其實不必過度焦慮，因為賣了還是要買，同時期房價差不了多少。她把房子比喻成藝術品，價值取決於買賣雙方的共識，最重要的還是居住感受：「門一關，過的是自己的日子。」最後她也祝大家都能找到屬於自己的安樂窩。

