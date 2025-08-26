晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉欣眉談房市「自住沒有最佳時機」 堅守3原則找到安樂窩

〔記者侯家瑜／台北報導〕從《鑽石夜總會》出道、因胡瓜提攜而成為子弟兵的「瑪莉亞」葉欣眉，如今是《百變智多星》主持人。她日前在臉書分享對房市的觀察與心得，表示近期明顯感受到房市降價，許多人好奇是否適合進場？她認為若是「自住」並不存在最佳時機，重點是要懂自己、懂隊友和懂房子。

葉欣眉認為自住型買房，房價漲跌其實不必過度焦慮。（資料照，年代提供）葉欣眉認為自住型買房，房價漲跌其實不必過度焦慮。（資料照，年代提供）

她提醒先懂自己，就是先搞清楚財務狀況，包括頭款、仲介費、貸款額度與裝潢費用。若追求「蛋黃區＋網美裝潢」，預算只會越來越高，因此一定要設好上限，超過就不要買。看房時也別老拿過去的價格比，否則會因嫌貴而錯過機會。出價則可參考實價登錄與銀行鑑價系統，找出心中合理範圍，沒談成也別遺憾，因為房子會自己找主人。

再來是懂隊友，她指的是房仲與銀行，「房仲再誠懇也不會為你的人生大事負責，所以話術要聽但不要全信，觀察對方是偏向賣方還是買方。」她提醒加價幾十萬看似不多，但會直接影響頭款與裝潢費，必須冷靜判斷。至於貸款，她建議至少要有自己熟悉的銀行作備用，送件不要超過三家，以便比對利率與成數。

最後是懂房子，她建議列清單，分清楚哪些條件可以妥協、哪些不能。有人重視地點，有人重視空間，選擇不同區域各有優勢。她也提醒，看房不僅看室內，還要觀察外部環境如梯廳、公設、鄰居等，這些是花錢也難以改變的。至於海砂屋、凶宅、傾斜屋，即使再便宜也少碰。

葉欣眉認為自住型買房，房價漲跌其實不必過度焦慮，因為賣了還是要買，同時期房價差不了多少。她把房子比喻成藝術品，價值取決於買賣雙方的共識，最重要的還是居住感受：「門一關，過的是自己的日子。」最後她也祝大家都能找到屬於自己的安樂窩。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中