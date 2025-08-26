吳婉君遭家暴、閨蜜情變！心寒吐話「防人之心不可無」

〔記者邱奕欽／台北報導〕吳婉君3月控訴遭趙駿亞家暴，當時她負傷報警並申請保護令，事件震驚演藝圈。隨後外界也意外發現，她早已在IG取消追蹤昔日閨密林萱瑜。事隔2週，吳婉君今（26日）首度再度發聲，感性寫下「保持良善也不能過於天真」，更標籤「防人之心不可無」，字字句句耐人尋味。

吳婉君經歷趙駿亞家暴、情變林萱瑜後再發聲。（組合照，翻攝自IG）

吳婉君與林萱瑜因合作本土劇結識，感情一度要好，甚至曾一同出遊，當初Junior在巴厘島向林萱瑜求婚時，吳婉君也在場見證。不過兩人閨密情去年悄悄生變，今年3月吳婉君爆出遭趙駿亞施暴後，外界才注意到她早已取消追蹤林萱瑜。對此，林萱瑜13日受訪時表示，從未追問吳婉君原因，並透露應該早在1年前就被取消追蹤。

吳婉君社群發文引揣測。（翻攝自臉書）

如今，吳婉君事隔2週再度在社群留下耐人尋味的話語，直言「你沒有想到的事情，你沒有想過的事情都是有可能發生的」，語氣似乎暗藏警惕，也讓外界聯想是否在影射過往人際或感情經歷，她最後更強調「防人之心不可無。」引發外界熱議與猜測。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

