晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳尊14歲女兒身材太扯！纖細手臂一用力「竟炸出超巨肌肉」

吳尊女兒14歲長相曝光。（翻攝自微博、IG）吳尊女兒14歲長相曝光。（翻攝自微博、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳尊的曾在2017年帶女兒「NeiNei」吳欣怡登上親子節目《爸爸去哪兒5》，NeiNei憑藉可愛個性與外型，擄獲不少粉絲。目前14歲的NeiNei已長成亭亭玉立的少女，近日她在社群曬出一系列日常照，其中一張在健身房拍攝的照片，清晰可見她的手臂竟練出超結實的肌肉線條，與可愛臉蛋形成強大對比，驚呆全網。

NeiNei手臂只需稍加用力就能擠出深邃的二、三頭肌，展現出不符合年齡的健身成果。（翻攝自IG）NeiNei手臂只需稍加用力就能擠出深邃的二、三頭肌，展現出不符合年齡的健身成果。（翻攝自IG）

吳尊本就演藝圈中知名的健身狂人，私下也時常與全家人一起運動，年僅14歲的NeiNei也不例外，從近日曬出在健身房拍攝的照片可見，NeiNei身穿黑色無袖背心，手臂稍加用力就擠出深邃的二、三頭肌，展現出不符合年齡的驚人健身成果。

網友們看到NeiNei的超狂身材照全驚呆，紛紛留言大讚「太厲害了」、「好健康的手臂線條」、「身材真好，果然和爸爸一樣自律」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中