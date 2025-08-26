吳尊14歲女兒身材太扯！纖細手臂一用力「竟炸出超巨肌肉」

吳尊女兒14歲長相曝光。（翻攝自微博、IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人吳尊的曾在2017年帶女兒「NeiNei」吳欣怡登上親子節目《爸爸去哪兒5》，NeiNei憑藉可愛個性與外型，擄獲不少粉絲。目前14歲的NeiNei已長成亭亭玉立的少女，近日她在社群曬出一系列日常照，其中一張在健身房拍攝的照片，清晰可見她的手臂竟練出超結實的肌肉線條，與可愛臉蛋形成強大對比，驚呆全網。

NeiNei手臂只需稍加用力就能擠出深邃的二、三頭肌，展現出不符合年齡的健身成果。（翻攝自IG）

吳尊本就演藝圈中知名的健身狂人，私下也時常與全家人一起運動，年僅14歲的NeiNei也不例外，從近日曬出在健身房拍攝的照片可見，NeiNei身穿黑色無袖背心，手臂稍加用力就擠出深邃的二、三頭肌，展現出不符合年齡的驚人健身成果。

網友們看到NeiNei的超狂身材照全驚呆，紛紛留言大讚「太厲害了」、「好健康的手臂線條」、「身材真好，果然和爸爸一樣自律」。

