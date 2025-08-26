AAA第二波卡司出爐 許願「想遇寶劍慢跑」陳其邁2字回應
AAA 2025今年12月將在高雄世運主場館舉行。（翻攝自STARNEWS、翻攝陳其邁臉書）
〔記者王榮祥／高雄報導〕AAA 2025今公布第二波卡司引起熱烈討論，高雄市長陳其邁發文指出「你想見到的韓星，12月在高雄見」！市議員何權峰留言問「能否巧遇寶劍慢跑？」陳其邁答詢:「會吧」。
AAA 2025首波已公布李俊昊、張員瑛、IU、朴寶劍，今天再宣布第二波大咖，包括「歡迎來到王之國」潤娥，「擁抱太陽的月亮」金裕貞、「請回答1988」惠利、「和我老公結婚吧」李伊庚、「苦盡柑來遇見你」李濬榮，「黑暗榮耀」車珠英。
AAA 2025今公布第二波卡斯，包括演員金裕貞、李伊庚、李濬榮、李俊昊、潤娥、車珠英、惠利，將出席12月6日在高雄世運主場館舉行的頒獎典禮。（翻攝自STARNEWS、翻攝陳其邁臉書）
陳其邁強調，高雄有最好場地、便捷交通，也會做好配套服務與優惠措施，歡迎所有粉絲都來到高雄；你想見到的韓星，12月在高雄見！
網友留言「好羨慕高雄」、「邁邁是追星人的神隊友」、「許願金宣虎、李浚赫」、「明年BigBang的20周年演唱會是否能爭取到高雄市運」、「求明年IU來高雄開唱」「高雄人真的好幸福」。
議員何權峰也上網留言許願「不知道能不能又在早上巧遇寶劍慢跑」，陳其邁回覆「會吧」。（翻攝自臉書）
高市議員何權峰也上網留言許願「不知道能不能又在早上巧遇寶劍慢跑」，陳其邁網路答詢:「會吧」。
