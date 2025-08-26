紀卜心揪荳荳遊香港迪士尼 拍網美照「3祕訣」大公開

荳荳（右）、紀卜心開心和米妮合照。（八大提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕香港迪士尼樂園迎來20週年慶，《娛樂百分百》的「現在就出發」單元特派紀卜心、荳荳前往香港，感受香港迪士尼的歡樂氛圍，兩人更特地穿上同款色系的服裝，以閨密一起去旅行的概念啟程。

荳荳（左）和紀卜心（右）買了可愛紀念品。（八大提供）

紀卜心和荳荳一進到香港迪士尼的餐廳、飯店就少女心噴發，看到唐老鴨、米奇、米妮等經典人物現身時，再也無法按捺雀躍的心情，忍不住想衝去合照。而餐廳裡的20週年主題下午茶組，以經典角色做為造型的可愛指數爆表，讓荳荳一邊仔細觀察造型細節，一邊疼惜的說：「這誰捨得吃啊？」然而鹹食甜點皆有的獨特美味，還是讓紀卜心、荳荳的食慾大開，甚至完全擄獲雙姝的味蕾！兩人在品嘗之後，一致給予高分評價：「好拍又好吃！是實用型下午茶！」荳荳更說份量很足，可以吃很飽。

紀卜心（左）和荳荳（右）在餐廳吃到美味餐點。（八大提供）

雖然是好姐妹出遊旅行，但紀卜心、荳荳也沒忘記好夥伴偉晉，從在機場辦理手續時，就忍不住調皮地對著鏡頭向偉晉炫耀；在香港迪士尼的餐廳用餐時，也是頻頻對不在場的偉晉隔空喊話：「我們超幸福！」就連購物時也不忘提及偉晉，讓沒有一起同行出遊的偉晉在整趟旅途中依舊存在感超強。

紀卜心（左）分享和荳荳（右）在城堡前拍出美照的訣竅。（八大提供）

此外，紀卜心也在夏季艷陽高照的樂園中，不藏私網美拍照的祕訣，透露要和城堡合照，首先得依據光線來決定站的位置，再來鏡頭要由下往上拍，且拍半身即可。

