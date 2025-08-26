張信哲罕吐感情事 招認「過去都是被分手」

張信哲錄製POP Radio節目《Fun Music》。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「情歌王子」張信哲推出新專輯，他錄製POP Radio節目《Fun Music》，罕見分享感情觀：「會撐到最後」，坦言過去戀愛經歷「都是被分手的」。

這次在新專輯《屬於》中，收錄了張信哲兩首填詞作品，《Fabulous》寫出擺脫情緒勒索才能真正體會自我的精彩；《戒了》則寫出學習放手才能獲得更多的體悟。

張信哲直言，他在感情上不只不拖泥帶水，在熱戀期後甚至「很早就能發現彼此適不適合」。

張信哲自揭，一旦發現和對方不適合，雖然會盡量彌補與解決問題，但同時也會在心中開始醞釀「我要隨時準備好『這段感情很快就結束了』」的念頭。

主持人以為張信哲是主動提分手的人？沒想到他回答：「我都是被分手的！」張信哲說，感情關係撐到最後，「大部分機率是對方說分手」，但他不認為先說分手的就是壞人，「也許是我逼到對方講出口吧」。

