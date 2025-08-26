YouTuber「夫夫之道」愛情長跑9年！驚爆內幕：私下不如螢幕前恩愛

〔記者蕭方綺、實習記者譚曉曼／台北報導〕臺灣首對男同志情侶 YouTuber「夫夫之道 Fufuknows」 大膽把九年愛情長跑的甜蜜與矛盾，通通搬上「2025臺北藝穗節」舞台，挑戰舞台劇《不OK的我們也很好》，直球對決情侶間的敏感話題，包括偷看手機、經濟不平衡、愛情倦怠，甚至是「要不要分手」的選擇，直擊伴侶關係的脆弱瞬間。

全體演員排練笑淚交織，《不OK的我們也很好》把鏡頭後的真相赤裸搬上舞台。（夫夫之道提供）

除夫夫之道的阿凱、里歐親自上陣之外，還有藝美獎新秀林沐宏、演員高沛諭助陣，更邀請吳秉宸、阿本與徐鈞浩三位「彩蛋嘉賓」。談到首次登台的心情，阿本直言雖然緊張，但因與吳秉宸、徐鈞浩一同排練，他笑說：「就像回到戲劇教室一樣安心，也從兩位前輩身上學到很多。」因為私下與夫夫之道是多年好友，他更表示：「要深度投入他們的愛情故事，其實一開始還覺得有點奇妙、甚至詭異，但隨著排練慢慢入戲，才真正感受到兩人互相支持的力量。」

阿本（中）邀徐鈞浩（右）、吳秉宸排練場自拍留念，三人將在舞台劇《不OK的我們也很好》同場飆戲。（夫夫之道提供）

同樣是首次挑戰舞台劇的吳秉宸則感性表示：「能參與《不OK的我們也很好》對我來說是意料之外的美好。雖然角色篇幅不大，但看著整個團隊用極簡手法創造魔幻舞台，我深刻感受到劇場的魅力。」他坦言，自己在閱讀同名原著時就曾「瘋狂落淚」，因此毫不猶豫接下演出邀約。而徐鈞浩則與阿凱有著十年的深厚交情，他分享：「我們一起參與了彼此將近三分之一的人生，看著他和里歐的關係走到今天，真的很感動。」

「夫夫之道」阿凱、里歐則透露：「《不OK的我們也很好》是改編自我們去年所發行的同名專書，將伴侶關係當中所面對的真實刻畫。而明年剛好是我們交往十週年的日子，也是送給彼此最大的禮物。」

阿凱排練舞台劇時神情凝重，真實代入九年愛情長跑的矛盾與掙扎。（夫夫之道提供）

本劇由導演林志毅執導，第二十四屆臺北文學獎舞臺劇本組首獎郭宸瑋編劇，搭配臺灣藝術大學金獅獎最佳音樂設計林子傑與舞監謝泓晉，共同打造最真誠的愛情縮影。跨界舞台劇《不OK的我們也很好》將於8月28日（四）至8月30日（六）在臺北市客家文化主題公園－客家文化中心 3 樓B展間演出。

