娛樂 最新消息

「嗨！出發吧來台東」演唱會第三波公布卡司 八三夭入列

〔記者黃明堂／台東報導〕 台東縣府9月13、14日連續兩天在台東市國際地標舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，繼首波三大金曲歌后楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩，第2波超人氣卡司周湯豪、Marz23、天團玖壹壹之後，今再公布第3波名單搖滾樂團有八三夭、金馬影后李心潔、超人氣男團Ozone都入列。

縣府說，八三夭曾在熱氣球嘉年華表演過，雖然沒有真的升空體驗，但看到滿天的熱氣球，依然感受到夢幻跟震撼。李心潔前年主打歌「盛開」就是到台東拍MV，她說，「我非常喜歡台東，有山、有稻田、有海的大自然環境，當晚她會以Live band的形式演出。

台東縣府9月13、14日連續兩天，在台東市國際地標舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會。（台東縣政府提供）台東縣府9月13、14日連續兩天，在台東市國際地標舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會。（台東縣政府提供）

青春偶像Ozone去年曾在台東「藍海生活節」開唱，他們說，「清楚記得演出時，看到非常精彩的水舞表演，搭配音樂的氛圍非常好，期待這次能夠帶給大家更美好的回憶。」

縣府表示， 「嗨！出發吧來台東」演唱會已經公布9組超強卡司演出歌手，還有兩位驚喜卡司將於下個月揭曉，快點「出發吧來台東」！9月13日演唱會的璀璨煙火秀結束後，台東縣政府緊接著加碼after party，由「國語作業簿–DJ YU」帶來完整一小時的華語經典金曲DJ秀，誓言把台東市國際地標變成全世界最大的 KTV 包廂舞池，歡迎大家舉起酒杯和雙手一起揮舞、歡呼、吶喊、合唱，共同刻畫這難忘的瞬間。

