娛樂 最新消息

蔡尚樺緋聞炸裂！林秉聖爆「宿舍遭針孔偷拍」 全網震驚看傻

〔記者邱奕欽／台北報導〕最美節目主持人、前主播蔡尚樺去年與小8歲球星林秉聖爆緋聞，2人始終未承認戀情，如今卻因一起偷拍事件再度成為焦點。林秉聖就讀文化大學期間，遭遇宿舍浴室針孔偷拍，外流影像近日引發關注，也讓外界再度回想起兩人曾多次被捕捉的曖昧互動。

林秉聖（左）曾在IG分享喜悅大事，蔡尚樺高調按下愛心。（組合照，翻攝自IG）林秉聖（左）曾在IG分享喜悅大事，蔡尚樺高調按下愛心。（組合照，翻攝自IG）

林秉聖的「被偷拍」事件曝光前，早在2024年初他就與蔡尚樺傳出緋聞，當時蔡尚樺剛結束交往11年的男友「交大仔仔」易鼐恩的戀情，不久後被拍到與林秉聖有溫馨接送情，甚至在IG互動頻繁。林秉聖當時分享T1聯盟生涯百顆三分球里程碑，蔡尚樺也不避嫌大方送上愛心，引爆外界熱議，雖然她透過經紀人強調「目前觀察階段」，但緋聞始終延燒。

就在12日，蔡尚樺出席新節目《最強的身體》記者會被問及與林秉聖的關係時，罕見鬆口「我們一直都是好友，林秉聖也很關注我的新節目」，雖未正面認愛卻未否認，如今林秉聖驚傳「浴室全裸照外流」風波，讓兩人過去的曖昧情再度被翻出，話題性再升溫。

點圖放大
點圖放大

