洪暐哲七夕前約金鐘最佳新人盧以恩玩仙女棒 共用耳機甜蜜畫面曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕8月29日就是七夕情人節，洪暐哲和金鐘獎最佳新人盧以恩一起玩仙女棒，共用耳機聽音樂的甜蜜畫面也曝光，兩人過去都是讀北藝大，學長、學妹的親密互動也引起話題。

洪暐哲（右）和盧以恩甜蜜拍MV。（年代整合行銷提供）

洪暐哲拍攝新歌《分你一半耳機》MV，找來盧以恩跨刀合作，他誇讚：「以恩演戲的時候情感表達很到位，讓我也比較容易進入角色，真的很加分！」

請繼續往下閱讀...

洪暐哲（左）和盧以恩在MV中浪漫玩仙女棒。（年代整合行銷提供）

而拍MV過程中，最讓洪暐哲崩潰的竟然是和盧以恩浪漫在天台玩仙女棒的鏡頭，他不好意思地說：「因為小時候被仙女棒炸過，所以很怕爆竹、火花之類的東西，所以這麼浪漫的事，只好交給女主角表現，拍到我的臉應該都是僵硬的吧！」

洪暐哲（右）和盧以恩在MV中共用耳機聽歌。（年代整合行銷提供）

另外MV中洪暐哲也和盧以恩共用耳機聽音樂，這是很多情侶之間也會做的舉動，但他透露：「其實私底下的我沒辦法接受跟別人分享耳機，因為我有點小潔癖。但這首歌的甜蜜浪漫氣氛加上對手演員是很熟悉的好友，所以在拍的時候反而自己都被這種甜蜜的氛圍融化 ，真的會忍不住想把耳機分享給對方。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法