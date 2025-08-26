晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

魏如萱拋下嫩男！緊黏大咖歌王尋找浪漫幸福

蕭煌奇推出新歌《一半一半》，邀請金曲歌后魏如萱合唱。（華納音樂提供）蕭煌奇推出新歌《一半一半》，邀請金曲歌后魏如萱合唱。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇推出新歌《一半一半》，特別邀請金曲歌后魏如萱跨刀合唱。歌曲描繪在一段感情中，儘管雙方各自有不快樂，仍努力在愛裡找到平衡、學會相互成全，成為更完整的彼此。

談到合作契機，蕭煌奇分享自己一直有關注魏如萱的作品，對她獨特的聲線印象深刻，「當我完成這首歌的旋律時，腦中第一個浮現的就是魏如萱的聲音，因此馬上請同事主動聯繫她，才促成了這次合作。」

蕭煌奇也透露：「這首歌希望帶給大家浪漫、幸福的感覺，所以一定要找一位同樣能讓人感受到這份氛圍的人，魏如萱再適合不過。」

起初蕭煌奇希望魏如萱能幫忙填寫台語歌詞，但魏如萱坦言自己台語程度有限，因此擔心無法勝任，甚至自嘲是個「破台語」。

蕭煌奇魏如萱合唱浪漫的台語歌《一半一半》。（華納音樂提供）蕭煌奇魏如萱合唱浪漫的台語歌《一半一半》。（華納音樂提供）

魏如萱分享錄音趣事笑說，許多台語咬字都需要蕭煌奇親自指導，例如「真正」的正確發音就錄了好幾次才成功，「可能唱到第十次才終於對了一次，但到現在我還是分不太出差別！」

魏如萱前陣子認愛嫩男Ian掀起話題，這次助陣大咖歌王，直言很有收穫，「《一半一半》是我第一首全台語的歌，錄完後覺得台語真的很美，之後也想嘗試用台語創作。」

兩人也在MV中首次同框，劇情中蕭煌奇為了要追求喜歡的對象，走進了魏如萱所經營的小花店，也因此在一片花海中感受到療癒的力量。

提到浪漫的花束，蕭煌奇說：「如果遇到特殊節日要跟特別的人一起過，通常都是請吃飯或買禮物，比較少送花，不過今天在花店聞到花花草草的味道真的很舒壓。」魏如萱則補充提到MV中的「非洲菊」及「小判草」，分別有著「美好的開始」及「展開美好未來」的花語，希望這首歌帶給大家溫暖幸福的力量。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中