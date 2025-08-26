魏如萱拋下嫩男！緊黏大咖歌王尋找浪漫幸福

蕭煌奇推出新歌《一半一半》，邀請金曲歌后魏如萱合唱。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇推出新歌《一半一半》，特別邀請金曲歌后魏如萱跨刀合唱。歌曲描繪在一段感情中，儘管雙方各自有不快樂，仍努力在愛裡找到平衡、學會相互成全，成為更完整的彼此。

談到合作契機，蕭煌奇分享自己一直有關注魏如萱的作品，對她獨特的聲線印象深刻，「當我完成這首歌的旋律時，腦中第一個浮現的就是魏如萱的聲音，因此馬上請同事主動聯繫她，才促成了這次合作。」

請繼續往下閱讀...

蕭煌奇也透露：「這首歌希望帶給大家浪漫、幸福的感覺，所以一定要找一位同樣能讓人感受到這份氛圍的人，魏如萱再適合不過。」

起初蕭煌奇希望魏如萱能幫忙填寫台語歌詞，但魏如萱坦言自己台語程度有限，因此擔心無法勝任，甚至自嘲是個「破台語」。

蕭煌奇魏如萱合唱浪漫的台語歌《一半一半》。（華納音樂提供）

魏如萱分享錄音趣事笑說，許多台語咬字都需要蕭煌奇親自指導，例如「真正」的正確發音就錄了好幾次才成功，「可能唱到第十次才終於對了一次，但到現在我還是分不太出差別！」

魏如萱前陣子認愛嫩男Ian掀起話題，這次助陣大咖歌王，直言很有收穫，「《一半一半》是我第一首全台語的歌，錄完後覺得台語真的很美，之後也想嘗試用台語創作。」

兩人也在MV中首次同框，劇情中蕭煌奇為了要追求喜歡的對象，走進了魏如萱所經營的小花店，也因此在一片花海中感受到療癒的力量。

提到浪漫的花束，蕭煌奇說：「如果遇到特殊節日要跟特別的人一起過，通常都是請吃飯或買禮物，比較少送花，不過今天在花店聞到花花草草的味道真的很舒壓。」魏如萱則補充提到MV中的「非洲菊」及「小判草」，分別有著「美好的開始」及「展開美好未來」的花語，希望這首歌帶給大家溫暖幸福的力量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法