「狗狗視角」恐怖片掀熱議大爆紅 台灣宣布上映搶攻萬聖節

以狗狗視角出發的恐怖片《乖狗狗》確定在台上映。

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕今年有不少創意十足的恐怖片，而最近網路上討論度最熱門的恐怖片，就是全程以狗狗視角出發的恐怖片《乖狗狗》（Good Boy）了。該今年春天在西南偏南影展首映後大受好評，爛番茄新鮮度高達95%，更被媒體譽為2025年最令人心碎的電影之一，台灣目前確定於萬聖節檔期上映。

該片上週美國發佈首支預告，短短7天在YouTube便突破500萬的觀看次數，讓美國發行公司決定擴大上映規模。另外根據Google 數據顯示，預告發佈後，搜尋「《乖狗狗》的狗在電影裡有死掉嗎？」的流量瞬間暴漲2000%，再再顯示大家對這部電影的期待程度。



在《乖狗狗》飾演可愛狗狗「印第」的主角是導演班利昂伯格的同名愛犬。（好威提供）

電影描述一隻可愛狗狗印第（Indy）跟著主人陶德離開城市搬回空置多年的鄉間小屋，印第卻意外發現了一股超自然力量即將來襲。當主人陶德逐漸被黑暗力量影響時，印第必須鼓起勇氣，阻止心愛的主人被拖入暗黑世界。

飾演可愛狗狗印第的主角是導演班利昂伯格（Ben Leonberg）的同名愛犬Indy。導演表示，他的狗狗只是一隻單純的寵物，沒有受過任何的表演訓練。他以拍攝「紀錄片」的方式來跟拍Indy，花了400天拍攝，時間橫跨三年。但Indy的表演太過優異，不但讓西南偏南影展特別頒發「名犬殿堂賞」（Howl of Fame Award）給Indy，連向來苛刻的電影網站《IndieWire》的影評都盛讚：「無論物種，Indy是這個世代最具感染力的演員之一！」。

鑑於網路的討論度超高，熱愛狗狗的台灣片商「好威映象」也迅速取得台灣的發行版權，在國際狗狗日當天宣布定檔10月17日進攻萬聖節檔期，讓大家能夠與英美同步觀賞這部最特別的恐怖佳作。

