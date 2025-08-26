陽帆知道嗎？安吉不想再裝乖 就想耍酷叛逆一下

安吉推出新歌，也將舉辦簽名音樂會。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陽帆愛女「ANGIE」安吉從小就是大家眼中可愛、甜美，又非常清楚自己方向的聰明女孩，也是父母心中聽話、貼心的女兒，不過她坦言：「有時候就是想要耍酷、叛逆一下！」

安吉推出新單曲《The way U hate it》，透露自己做過最叛逆的事就是走上流行音樂創作這條路。談到新歌，安吉說：「這是一首風格難以定義的『叛逆系舞曲』，是一首我幻想出來的故事，也是一場屬於我的表演，在那個舞台上，我有自信、霸氣、不用討好別人，也是我覺得是我最有個性的模樣。」

安吉不想裝乖，偶爾也想叛逆一下。（索尼音樂提供）

安吉從小到大在家人的栽培下長期學習古典音樂，從鋼琴到大提琴，她每週都乖乖去上課，不希望辜負家人的期望，她談到：「我知道家人都希望我可以在古典樂上耕耘，有一天登上國家音樂廳演出，但我漸漸發現這根本不是我想做的事，壓力愈來愈大也讓我很不舒服。」

於是安吉終於鼓起勇氣，下定決心和父母、祖父母等全家人深談，表示自己要放棄古典音樂這條路，她說：「我決定從古典音樂直接轉到我自己喜歡的音樂風格，和以我喜歡的演出方式表演，這應該是我至今為止做過最叛逆的事了。」

除了推出新歌，安吉也將舉行首次個人簽名音樂會，10月25日在誠品書店台北松菸店，10月26日則在誠品書店高雄大遠百店會歌迷。

