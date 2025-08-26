美國隊長怎麼變大叔？44歲克里斯伊凡崩壞照流出

「美國隊長」克里斯伊凡身材已不如往日壯碩。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星克里斯伊凡（Chris Evans）出演「美國隊長」聞名，帥氣又勇敢的正面形象相當受歡迎，克里斯伊凡過去為了在大銀幕上完美詮釋壯碩好身材，長年都維持嚴格的飲食控制，更於每周進行5-6天的魔鬼體能訓練。而現年44歲的克里斯伊凡，胸肌已不若過去結實，手臂線條也瘦弱許多，還長出啤酒肚，近照曝光後讓不少影迷直呼「根本認不出來」。

克里斯伊凡近期正在拍攝新電影，也被外媒搶先曝光花絮照，只見畫面中他身穿一件三角褲，對著鏡頭演戲，他的體型已不如往日壯碩，不僅肌肉消風不少，體脂肪也明顯上升，雖還能看到人魚線，但小腹微凸，沒有腹肌線條。畫面曝光令不少影迷傻眼留言「這誰？」、「還我美國隊長的肌肉」，不過以44歲的男性來說，克里斯伊凡的體態已經比大多數普通人優秀了。

請繼續往下閱讀...

事實上，克里斯伊凡早在2022年就在受訪時坦言，拍完美國隊長後，就不再維持過去超高強度訓練與飲控，「那種生活方式真的太累了，你必須全天候專注在飲食與健身上，身體和心理都被壓得喘不過氣」。

