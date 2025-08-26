晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

美國隊長怎麼變大叔？44歲克里斯伊凡崩壞照流出

「美國隊長」克里斯伊凡身材已不如往日壯碩。（路透）「美國隊長」克里斯伊凡身材已不如往日壯碩。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星克里斯伊凡（Chris Evans）出演「美國隊長」聞名，帥氣又勇敢的正面形象相當受歡迎，克里斯伊凡過去為了在大銀幕上完美詮釋壯碩好身材，長年都維持嚴格的飲食控制，更於每周進行5-6天的魔鬼體能訓練。而現年44歲的克里斯伊凡，胸肌已不若過去結實，手臂線條也瘦弱許多，還長出啤酒肚，近照曝光後讓不少影迷直呼「根本認不出來」。

克里斯伊凡近期正在拍攝新電影，也被外媒搶先曝光花絮照，只見畫面中他身穿一件三角褲，對著鏡頭演戲，他的體型已不如往日壯碩，不僅肌肉消風不少，體脂肪也明顯上升，雖還能看到人魚線，但小腹微凸，沒有腹肌線條。畫面曝光令不少影迷傻眼留言「這誰？」、「還我美國隊長的肌肉」，不過以44歲的男性來說，克里斯伊凡的體態已經比大多數普通人優秀了。

事實上，克里斯伊凡早在2022年就在受訪時坦言，拍完美國隊長後，就不再維持過去超高強度訓練與飲控，「那種生活方式真的太累了，你必須全天候專注在飲食與健身上，身體和心理都被壓得喘不過氣」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中