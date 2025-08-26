絕美凍齡玉女62歲了！驚曝「擁有幸福」對象曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道40年的玉女歌手范怡文，明天將迎來62歲生日，她推出全新單曲《美好時光》，由知名音樂人崔軾玄量身打造。

范怡文展現人生豁達態度。（翰森娛樂提供）

音樂人崔軾玄被范怡文樂觀、開朗、豁達的精神所打動，創作出這首充滿正能量的作品。范怡文回憶，第一次聽到 Demo 時就淚流滿面，「雖然歌詞平實直白，卻道出我們每天的生活。」

請繼續往下閱讀...

崔軾玄盛讚范怡文保養得宜、狀態極佳，不僅勤於健身，自律嚴謹，音準與情感掌握也相當完美。他說：「人生當下或許會覺得痛苦，但回頭看會感謝生活帶來的一切。」

范怡文推出新單曲《美好時光》。（翰森娛樂提供）

范怡文坦言，雖然投入服裝事業 20年未必盡如人意，但過程中收穫許多，對於從歌手到經營者的轉換，她樂於挑戰，「必須不斷進步，不然就等著被超越。」因此選在出道 40 週年推出新歌，藉此傳達擁抱幸福的心情。

她特別喜歡歌詞中「讓青春永遠綻放，讓美麗都可以想像」這句話，直言那是一種難以言喻的感動。范怡文希望透過《美好時光》將溫暖分享給歌迷，並暖心叮嚀：「每個人都有屬於自己的美好時光，只要勇敢、健康、快樂地生活，就能擁有幸福。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法