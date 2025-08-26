《天國的階梯》男星現身台中拍片 雷嘉汭剛拿獎加入飆戲

韓星申鉉濬（左起）、裴優熙、金炳萬來台拍攝《懸賞令》。（童心娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台韓合製電影《懸賞令》已正式於台中開拍，據悉片中將有7成場景設於當地，堪稱台灣主導的國際級合作。該片由以黑色喜劇見長的導演申在鎬執導，找來金炳萬、申鉉濬、裴優熙等韓星主演，台灣演員方面，先前則曝光有剛勇奪首爾國際電影大賞「亞洲新人演員」的雷嘉汭。

該片以「長得像壞人，也能擁有好愛情」為核心，描述與殺人嫌犯崔哲九長相一模一樣的賢俊（申鉉濬 飾），一次意外與警察鈵萬（金炳萬 飾）、羽希（裴優熙 飾）合作，共赴台灣抓捕到台灣找舊情人的崔哲九，在搞笑與追逐中，看見真心與理解並收穫了愛情的浪漫喜劇。

韓星申鉉濬（左起）、裴優熙、金炳萬來台拍攝《懸賞令》，開心送上愛心。（童心娛樂提供）

在韓國頗富盛名的搞笑藝人金炳萬，出道以來曾造訪過45個國家，但唯獨沒到過台灣，對於來台拍攝取景他興奮地表示對「台式料理」情有獨鍾：「每次到外地旅遊或錄節目，我都會刻意尋找台灣餐廳，在所有台式料理中，我特別喜愛炒米粉！」

以韓劇《天國的階梯》及電影《金館長對金館長對金館長》、《家門榮耀》系列而在全亞洲享有極高知名度，並被視為初代韓流明星的申鉉濬，坦言對台灣十分熟悉：「從小我的父母就很愛帶我到台灣旅遊，但很奇怪每次都只到台北，今年5月我才和朋友們到台北旅遊，這次因為拍戲能造訪台中這個城市，我感到既興奮又期待呢！」

過去曾為偶像團體Dal★Shabet成員的裴優熙，2013年曾隨「M! Countdown」節目錄製登上台北小巨蛋舞台，她對於台灣粉絲的熱情及台灣好吃的食物始終念念不忘，「雖然相隔已超過10年，但這對我來說是個非常有趣且難忘的回憶啊！在期望藉著在台中拍戲，能創造更多與台灣有關的美好回憶。」

在韓國以拍攝黑色喜劇片著稱的導演申在鎬（藝名，先前在韓國皆使用本名申東燁），2000年以電影《愛的空間》編劇出道，首部合作的就是韓國一線演員金荷娜與劉智泰，之後執導演筒也與河智苑、金載沅、俞承豪、楊東根、鄭麗媛、崔丹尼爾等知名演員合作。

申在鎬導演經過多次跨國會議及親自來台勘景後，選定「台中」為這個溫暖愛情喜劇的主要發展背景，拍攝場景包括審計新村、台中公園、國立台灣美術館、樂成宮、國家漫畫博物館等，可謂將台中市最有名的地標景點都涵括在內，可望在電影於韓國正式上映時帶動一波韓國民眾前往台中觀光的熱潮。

