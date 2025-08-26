黃鐙輝唐振剛慘遭小弟篡位 《角頭》真相大逆轉

庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》，邀黃冠智（右起）、唐振剛、黃鐙輝、黃尚禾，以及鄭茵聲、心理專家黃逸凡同上節目。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《角頭》男星黃鐙輝、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，與茵聲、心理專家黃逸凡，日前一同上庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。沒想到在節目裡，平常戲裡的「大哥們」竟被小弟黃冠智狠狠「篡位」，笑料百出。

黃鐙輝（左三起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，以及心理專家黃逸凡（左一）、女藝人鄭茵聲（左二）。（公視提供）

節目問到「若對方先罵你，你罵回去就不算公然侮辱？」黃冠智堅定回答「○」，與三位大哥唱反調。公布答案後他竟然答對，讓黃鐙輝氣到握拳大喊：「都給你玩就好了啊！」黃尚禾、茵聲也跟著圍剿，現場一陣鬧哄哄。黃冠智還補刀分析：「罵也有等級，說『你太過分』應該算吧！」結果讓哈林忍不住高音示範：「你最過分！」卻意外冷場，逼得他尷尬自圓其說：「我只是示範啦。」律師專家也在一旁補充，是否成立「公然侮辱」要看脈絡與語氣，若僅是情緒反應或不涉及人格名譽，就不算違法。

黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智。（公視提供）

黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智同上節目，現場笑料百出。（公視提供）

全場比拼下來，反而是「大哥」們頻頻落馬。黃鐙輝與唐振剛首回合就出局，黃冠智在旁傻笑，宛如戲裡「阿弟仔翻身」。最後僅黃尚禾闖進「真相凱旋門」，哈林甚至和場下觀眾對賭：「猜他能過幾關？贏的送香腸！」黃鐙輝立刻裝義氣喊「一關」，還引用片名說：「因為我們是鬥陣欸！」結果真的被「帶賽」，最後黃尚禾挑戰失敗，臉色發青。

