晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

黃鐙輝唐振剛慘遭小弟篡位 《角頭》真相大逆轉

庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》，邀黃冠智（右起）、唐振剛、黃鐙輝、黃尚禾，以及鄭茵聲、心理專家黃逸凡同上節目。（公視提供）庾澄慶（中）主持公視《哈！真相大白了》，邀黃冠智（右起）、唐振剛、黃鐙輝、黃尚禾，以及鄭茵聲、心理專家黃逸凡同上節目。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《角頭》男星黃鐙輝、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，與茵聲、心理專家黃逸凡，日前一同上庾澄慶主持的公視益智節目《哈！真相大白了》。沒想到在節目裡，平常戲裡的「大哥們」竟被小弟黃冠智狠狠「篡位」，笑料百出。

黃鐙輝（左三起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，以及心理專家黃逸凡（左一）、女藝人鄭茵聲（左二）。（公視提供）黃鐙輝（左三起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智，以及心理專家黃逸凡（左一）、女藝人鄭茵聲（左二）。（公視提供）

節目問到「若對方先罵你，你罵回去就不算公然侮辱？」黃冠智堅定回答「○」，與三位大哥唱反調。公布答案後他竟然答對，讓黃鐙輝氣到握拳大喊：「都給你玩就好了啊！」黃尚禾、茵聲也跟著圍剿，現場一陣鬧哄哄。黃冠智還補刀分析：「罵也有等級，說『你太過分』應該算吧！」結果讓哈林忍不住高音示範：「你最過分！」卻意外冷場，逼得他尷尬自圓其說：「我只是示範啦。」律師專家也在一旁補充，是否成立「公然侮辱」要看脈絡與語氣，若僅是情緒反應或不涉及人格名譽，就不算違法。

黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智。（公視提供）黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智。（公視提供）

黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智同上節目，現場笑料百出。（公視提供）黃鐙輝（左起）、黃尚禾、唐振剛、黃冠智同上節目，現場笑料百出。（公視提供）

全場比拼下來，反而是「大哥」們頻頻落馬。黃鐙輝與唐振剛首回合就出局，黃冠智在旁傻笑，宛如戲裡「阿弟仔翻身」。最後僅黃尚禾闖進「真相凱旋門」，哈林甚至和場下觀眾對賭：「猜他能過幾關？贏的送香腸！」黃鐙輝立刻裝義氣喊「一關」，還引用片名說：「因為我們是鬥陣欸！」結果真的被「帶賽」，最後黃尚禾挑戰失敗，臉色發青。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中