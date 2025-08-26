曾沛慈無預警「告白吳姍儒老公」搶婚行徑超瘋狂

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》這次邀請到曾沛慈、魏如昀、吳汶芳、張棋惠及班底張琳、Peggy一起聊聊「交情不夠怎敢來錄這集？誰的塑料姐妹情先崩盤？」爆料與互虧齊發，讓整場笑聲不斷。

曾沛慈（右）酒後失控Call前任，魏如昀（右2）Man爆，搶手機怒斷前緣。（東森綜合台提供）

主持人Sandy率先揭密，自己與曾沛慈、魏如昀擁有超過十年的深厚交情，更直言：「在演藝圈，被朋友承認為『真正的朋友』非常少！」此話一出，立刻引起眾人一陣驚呼。緊接著，便提到曾沛慈的戀愛往事，爆料她很容易吃回頭草，曾沛慈也坦承自己是很容易回頭的人，更自爆有一次喝醉酒，衝動打電話給前男友的時候，魏如昀竟立刻搶走手機，並霸氣撂下狠話：「不要再來找她！你們是不可能和好的！」魏如昀的義氣之舉，引發全場笑翻，卻也引來眾人吐槽：「又不是他前男友主動打來的，是在兇什麼啦！」

曾沛慈（中）告白吳姍儒（左）老公。右為派翠克。（東森綜合台提供）

除了感情趣事，曾沛慈的「傻大姐」個性也成為眾人調侃的焦點。Sandy忍不住笑問她：「到底怎麼考上北一女的？」更爆料她之前幫忙錄製求婚影片時，居然脫口而出：「姍，我覺得他很好，你如果不嫁給他的話，那我就…」，說到一半才驚覺不對勁，急忙補救卻越描越黑，讓Sandy當場吐槽：「這是我的求婚影片，你卻講得好像要嫁給我老公一樣！」這段口誤糗事，讓全場笑聲炸裂。

魏如昀（左2）指控曾沛慈（左4）。（東森綜合台提供）

更勁爆的是，魏如昀還拋出了一顆震撼彈，她透露自己曾與曾沛慈的老公合作，擔任她演出的吉他手，沒想到竟意外讓曾沛慈小小吃醋！魏如昀笑說：「妳怎麼可以吃我的醋？那是妳老公耶！」還加碼強調：「而且我跟妳是永遠不會撞菜的！」

