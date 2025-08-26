晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾沛慈無預警「告白吳姍儒老公」搶婚行徑超瘋狂

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小姐不熙娣》這次邀請到曾沛慈、魏如昀、吳汶芳、張棋惠及班底張琳、Peggy一起聊聊「交情不夠怎敢來錄這集？誰的塑料姐妹情先崩盤？」爆料與互虧齊發，讓整場笑聲不斷。

曾沛慈（右）酒後失控Call前任，魏如昀（右2）Man爆，搶手機怒斷前緣。（東森綜合台提供）曾沛慈（右）酒後失控Call前任，魏如昀（右2）Man爆，搶手機怒斷前緣。（東森綜合台提供）

主持人Sandy率先揭密，自己與曾沛慈、魏如昀擁有超過十年的深厚交情，更直言：「在演藝圈，被朋友承認為『真正的朋友』非常少！」此話一出，立刻引起眾人一陣驚呼。緊接著，便提到曾沛慈的戀愛往事，爆料她很容易吃回頭草，曾沛慈也坦承自己是很容易回頭的人，更自爆有一次喝醉酒，衝動打電話給前男友的時候，魏如昀竟立刻搶走手機，並霸氣撂下狠話：「不要再來找她！你們是不可能和好的！」魏如昀的義氣之舉，引發全場笑翻，卻也引來眾人吐槽：「又不是他前男友主動打來的，是在兇什麼啦！」

曾沛慈（中）告白吳姍儒（左）老公。右為派翠克。（東森綜合台提供）曾沛慈（中）告白吳姍儒（左）老公。右為派翠克。（東森綜合台提供）

除了感情趣事，曾沛慈的「傻大姐」個性也成為眾人調侃的焦點。Sandy忍不住笑問她：「到底怎麼考上北一女的？」更爆料她之前幫忙錄製求婚影片時，居然脫口而出：「姍，我覺得他很好，你如果不嫁給他的話，那我就…」，說到一半才驚覺不對勁，急忙補救卻越描越黑，讓Sandy當場吐槽：「這是我的求婚影片，你卻講得好像要嫁給我老公一樣！」這段口誤糗事，讓全場笑聲炸裂。

魏如昀（左2）指控曾沛慈（左4）。（東森綜合台提供）魏如昀（左2）指控曾沛慈（左4）。（東森綜合台提供）

更勁爆的是，魏如昀還拋出了一顆震撼彈，她透露自己曾與曾沛慈的老公合作，擔任她演出的吉他手，沒想到竟意外讓曾沛慈小小吃醋！魏如昀笑說：「妳怎麼可以吃我的醋？那是妳老公耶！」還加碼強調：「而且我跟妳是永遠不會撞菜的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中