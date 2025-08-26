晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

圍棋女神黑嘉嘉遊北海道有驚喜發現 一平凡舉動被讚優雅

黑嘉嘉和家人去北海道旅遊。（翻攝自IG）黑嘉嘉和家人去北海道旅遊。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾被日本媒體譽為「千年一遇」美女棋士的圍棋女神黑嘉嘉，最近和家人到北海道小樽家庭旅行，驚喜發現一個景點讓她很喜歡，也推薦給網友。

黑嘉嘉去參觀小樽手宮綠化植物園。（翻攝自IG）黑嘉嘉去參觀小樽手宮綠化植物園。（翻攝自IG）

黑嘉嘉去小樽手宮綠化植物園參觀，也分享幾張在園內拍下的美照，推薦指數她還給出5顆星高分，並談到：「風景很漂亮，而且人不多，是I人的天堂！」好友阿部瑪利亞則留言：「植物園！」黑嘉嘉回應：「哈哈哈！」這個植物園，春天時有非常漂亮的櫻花和杜鵑花，園區內也種植約230棵栗樹，秋天時可以看到很多栗子。

黑嘉嘉連戴上墨鏡都被粉絲誇優雅。（翻攝自IG）黑嘉嘉連戴上墨鏡都被粉絲誇優雅。（翻攝自IG）

漂亮的黑嘉嘉，就連一些平凡舉動也被網友誇讚，她分享自己戴上墨鏡的連續照片，網友直誇她「好優雅」，還有網友留言：「怎麼連戴墨鏡都那麼可愛啦！」不愧「千年一遇美少女」封號，黑嘉嘉在粉絲心中就是個讓人賞心悅目的女神。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中