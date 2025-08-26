圍棋女神黑嘉嘉遊北海道有驚喜發現 一平凡舉動被讚優雅

黑嘉嘉和家人去北海道旅遊。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾被日本媒體譽為「千年一遇」美女棋士的圍棋女神黑嘉嘉，最近和家人到北海道小樽家庭旅行，驚喜發現一個景點讓她很喜歡，也推薦給網友。

黑嘉嘉去參觀小樽手宮綠化植物園。（翻攝自IG）

黑嘉嘉去小樽手宮綠化植物園參觀，也分享幾張在園內拍下的美照，推薦指數她還給出5顆星高分，並談到：「風景很漂亮，而且人不多，是I人的天堂！」好友阿部瑪利亞則留言：「植物園！」黑嘉嘉回應：「哈哈哈！」這個植物園，春天時有非常漂亮的櫻花和杜鵑花，園區內也種植約230棵栗樹，秋天時可以看到很多栗子。

黑嘉嘉連戴上墨鏡都被粉絲誇優雅。（翻攝自IG）

漂亮的黑嘉嘉，就連一些平凡舉動也被網友誇讚，她分享自己戴上墨鏡的連續照片，網友直誇她「好優雅」，還有網友留言：「怎麼連戴墨鏡都那麼可愛啦！」不愧「千年一遇美少女」封號，黑嘉嘉在粉絲心中就是個讓人賞心悅目的女神。

