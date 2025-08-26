晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李俊昊啟動全球活躍模式盼「近距離交流」 週四閃電登台

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國男星李俊昊近期成立新經紀公司「O3 Collective」，正式進入「全球活躍模式」，本週四（28日）也將來台出席品牌活動。他日前正式於Weverse開設專屬社群，今天（26日）更公開官方粉絲俱樂部第二期的概念照，喊話：「希望可以跟大家更近距離的交流」。

在最新公開的主視覺形象照中，李俊昊身穿海軍藍夾克、白色襯衫與牛仔褲，搭配條紋領帶，展現時尚學院風格；在柔和的黃色與天藍色背景下，他正面凝視鏡頭，散發知性與清新的氛圍，特別是他手中拿著的相機與書籍，被視為象徵將與粉絲一同累積嶄新回憶的訊號，更讓支持者充滿期待。

李俊昊公開官方粉絲俱樂部第二期的概念照。（O3 Collective提供）李俊昊公開官方粉絲俱樂部第二期的概念照。（O3 Collective提供）

對於Weverse社群的開張，李俊昊也透過Weverse傳達心聲：「能以更近的距離和大家交流，分享多樣的故事，我感到非常高興，希望能一起創造更多美好時光。」目前粉絲俱樂部第二期正在Weverse上招募，將持續至9月2日，今後也將成為他與全球粉絲交流的重要平台。

為紀念社群上線，Weverse推出「#WELCOME_LEEJUNHO」活動，8月20日至26日期間，粉絲只要留言即有機會抽中直筆簽名拍立得，將抽出5名幸運粉絲，成為他的第一波驚喜回饋。

除了粉絲經營上持續加碼，李俊昊也將透過多元活動展現國際影響力。演員的部分，今年下半年他將帶著tvN電視劇《颱風商社》以及Netflix原創劇《Cashero》與觀眾見面，分別挑戰1997年偶像「姜泰風」與草根公務員「姜尚雄」，展現截然不同的角色魅力。從舞台歌手到實力派演員，李俊昊持續突破界線，也進一步鞏固他作為「歌演雙棲」代表的地位。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中