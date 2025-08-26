李俊昊啟動全球活躍模式盼「近距離交流」 週四閃電登台

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國男星李俊昊近期成立新經紀公司「O3 Collective」，正式進入「全球活躍模式」，本週四（28日）也將來台出席品牌活動。他日前正式於Weverse開設專屬社群，今天（26日）更公開官方粉絲俱樂部第二期的概念照，喊話：「希望可以跟大家更近距離的交流」。

在最新公開的主視覺形象照中，李俊昊身穿海軍藍夾克、白色襯衫與牛仔褲，搭配條紋領帶，展現時尚學院風格；在柔和的黃色與天藍色背景下，他正面凝視鏡頭，散發知性與清新的氛圍，特別是他手中拿著的相機與書籍，被視為象徵將與粉絲一同累積嶄新回憶的訊號，更讓支持者充滿期待。

請繼續往下閱讀...

李俊昊公開官方粉絲俱樂部第二期的概念照。（O3 Collective提供）

對於Weverse社群的開張，李俊昊也透過Weverse傳達心聲：「能以更近的距離和大家交流，分享多樣的故事，我感到非常高興，希望能一起創造更多美好時光。」目前粉絲俱樂部第二期正在Weverse上招募，將持續至9月2日，今後也將成為他與全球粉絲交流的重要平台。

為紀念社群上線，Weverse推出「#WELCOME_LEEJUNHO」活動，8月20日至26日期間，粉絲只要留言即有機會抽中直筆簽名拍立得，將抽出5名幸運粉絲，成為他的第一波驚喜回饋。

除了粉絲經營上持續加碼，李俊昊也將透過多元活動展現國際影響力。演員的部分，今年下半年他將帶著tvN電視劇《颱風商社》以及Netflix原創劇《Cashero》與觀眾見面，分別挑戰1997年偶像「姜泰風」與草根公務員「姜尚雄」，展現截然不同的角色魅力。從舞台歌手到實力派演員，李俊昊持續突破界線，也進一步鞏固他作為「歌演雙棲」代表的地位。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法