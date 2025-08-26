晴時多雲

娛樂 最新消息

42歲陳妍希登雜誌封面！離婚半年近況曝光 再現《那些年》女神風采

陳妍希因《那些年，我們一起追的女孩》爆紅。（翻攝IG）陳妍希因《那些年，我們一起追的女孩》爆紅。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕女星陳妍希因在2011年電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演「沈佳宜」一角爆紅，清純氣質成為許多人心中的「初戀女神」。今年2月，她宣布與中國演員陳曉正式離婚，並強調兩人「和平分手、共同撫養孩子」，同時感謝外界的關心。消息一出掀起熱議，但陳妍希始終以平和態度面對，保持低調生活。

陳妍希透過社群釋出近照。（翻攝IG）陳妍希透過社群釋出近照。（翻攝IG）

陳妍希為《sofigaro》雜誌拍攝最新封面。（翻攝IG）陳妍希為《sofigaro》雜誌拍攝最新封面。（翻攝IG）

離婚後的她鮮少公開現身，上一次是今年6月，受《Tatler》邀請出席盛大晚宴，還在社群平台曬出與英國足球巨星大衛・貝克漢（David Beckham）的合影，讓粉絲驚喜不已，昨（25日），陳妍希再度透過社群釋出近照，曝光為《sofigaro》雜誌拍攝的最新封面。只見她身穿奶茶色針織上衣搭配白色長裙，妝容乾淨淡雅、簡單精緻，沒有過度華麗裝飾，卻散發出恬淡優雅的氣質。整體造型極簡卻不失格調，狀態看起來極佳，完全看不出她已經42歲。

陳妍希狀態看起來極佳。（翻攝IG）陳妍希狀態看起來極佳。（翻攝IG）

照片曝光後，立刻吸引大批網友留言盛讚：「完全凍齡女神！」、「好像又回到《那些年》的沈佳宜時代！」不少粉絲也為她打氣，直離婚後的她展現出更加自在、獨立的美感，彷彿活出了第二個人生。

點圖放大body

