娛樂 最新消息

徐謀俊被逮約會陳沐青 甜蜜散步黏TT

徐謀俊（左）與陳沐青曾合拍《實習醫師鬥格》（資料照，民視提供）徐謀俊（左）與陳沐青曾合拍《實習醫師鬥格》（資料照，民視提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲男星徐謀俊主演BL劇《印象·青春》與22歲小鮮肉簡楨庭共譜浪漫師生戀，讓觀眾留下深刻印象，日前被直擊與同為演員陳沐青浪漫約會。

《CTWANT》報導，徐謀俊與陳沐青出遊沒有太大尺度互動，2人只是到咖啡廳約會，然後黏TT地走到捷運站便各自解散，報導指出，2人相處模式看起來相當純愛。

上個月中某日下午，徐謀俊被目擊獨自搭捷運到北市大同區一家咖啡廳，陳沐青也幾乎同時間抵達，一直到晚間快7時，2人才一起離開，報導指出，因為沒有口罩遮掩，女生馬上被認出就是陳沐青。

據調查，徐謀俊和陳沐青都曾演過《實習醫師鬥格》，並一起上過綜藝節目，在《實習醫師鬥格》中，徐謀俊飾演身心精神科實習醫師，後來變成骨科實習醫師，陳沐青則飾演前身心精神科護理師及骨科護理師，2018年時陳沐青更公開與徐謀俊穿醫師及護理師制服合照，顯見當時2人感情就相當不錯。

點圖放大header
點圖放大body

