唐禹哲蘇小軒曬全家福！兒子高顏值曝光 貼心送花融化網友

蘇小軒（中）分享一家三口合影。（翻攝IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕37歲男星唐禹哲自2004年出道以來，憑藉偶像劇《終極一班》系列走紅，成為不少粉絲心中的青春男神。2023年，他與交往多年的女星蘇小軒求婚成功，隨後更低調承認已經升格人父，迎來人生全新階段。婚後兩人雖然行事作風相當低調，但仍不時透過社群媒體分享一家三口的幸福點滴，讓外界感受到滿滿的甜蜜氛圍。

前天，唐禹哲罕見曬出與兒子一同出遊的合照，畫面中父子倆互動自然，盡顯濃濃父愛，吸引大批網友按讚留言。而就在昨（25日），蘇小軒也大方分享一家三口的合影。

兒子貼心送花給媽媽蘇小軒。（翻攝IG）

從照片中可以清楚看見，小小唐遺傳了爸媽優秀的外型基因，擁有一雙水汪汪的大眼睛，挺拔的鼻樑與精緻的五官，散發出不輸星二代的高顏值魅力。畫面中，他還貼心地捧著鮮花送給媽媽，一家三口緊緊相依，臉上洋溢著幸福笑容，氛圍溫馨又自然。

特別的是，蘇小軒也在貼文中甜蜜寫下：「他說我的年齡永遠都是認識的那歲」，不僅透露出夫妻之間的默契與愛意，更是在大方放閃唐禹哲。

