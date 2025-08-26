晴時多雲

娛樂 最新消息

小哈利出道叛逆發聲 伊能靜選擇放手

伊能靜（右）開始學著讓自己與兒子小哈利相處像朋友。（翻攝自微博）伊能靜（右）開始學著讓自己與兒子小哈利相處像朋友。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕伊能靜與前夫、「哈林」庾澄慶所生兒子「小哈利」庾恩利近日推創作單曲〈Nihilistic Joy（虛無主義的快樂）〉，邀老爸合唱，小哈利搞笑裝不熟：「有請哈林大大來合唱我的新歌！太榮幸可以請到庾澄慶老師來一起演出。」最後甚至誇讚：「唱歌唱得好聽到我都想叫爸爸了。」

小哈利推新單曲，從創作、製作到拍MV全靠自己完成，庾澄慶及伊能靜都沒插手，《鏡週刊》報導，伊能靜表示兒子開心就好，但說小哈利還是以學業為主，「開心過生活最重要。」

小哈利（右）日前與爸爸庾澄慶合唱新歌。（翻攝自小紅書）小哈利（右）日前與爸爸庾澄慶合唱新歌。（翻攝自小紅書）

曾是操心過度的媽媽，伊能靜其實對小哈利的人生有諸多規劃，母子也有過衝突，她說直到有一次，庾恩利對她說：「我的未來妳沒有去過，不要用妳過去來告訴我。」這才讓伊能靜意識到應該放手，讓兒子做自己，更開始學著讓母子相處像朋友。

