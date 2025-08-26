晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

孫藝真復出大銀幕就翻車？韓網怒刷「3大罪狀」掀戰火

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真產後復出，主演名導朴贊郁新片《徵人啟弒》，電影將在29日於威尼斯影展世界首映，不料該片還沒上映，韓網就流傳「孫藝真3大罪狀」，除了傳出她在片場不理童星，另外還有「不滿戲份遭刪剪」、「趁導演說話時思緒不集中」等狀況，令網友們納悶表示：「她是惹到誰了嗎？」

孫藝真（左）在《徵人啟弒》記者會上話題滿滿，除了替廉惠蘭注意外貌，還遭李炳憲吐槽不回童星問題。（翻攝自Naver）孫藝真（左）在《徵人啟弒》記者會上話題滿滿，除了替廉惠蘭注意外貌，還遭李炳憲吐槽不回童星問題。（翻攝自Naver）

孫藝真和男主角李炳憲等人日前出席《徵人啟弒》首爾記者會，李炳憲吐槽孫藝真一次都沒有回應過童星的問題，引發熱議，不過據孫藝真說法，她笑稱「我在片場當下得投入感情，所以沒辦法回答」，卻遭李吐槽「我也要（投入）啊…」意指不只有孫藝真得進入狀況。

此外，《徵人啟弒》最早的劇照流出，孫藝真和李炳憲在樹下跳舞畫面，孫藝真說，飾演的角色很喜歡跳舞，練習了一兩個月，朴贊郁卻說：「你說你練習了這段時間，我還以為跳得很好。」孫笑回：「所以都被剪掉了。」被傳說是不滿戲份遭刪，然而朴贊郁一旁沉默以對，更讓氣氛顯得尷尬。

孫藝真（左）和李炳憲在《徵人啟弒》演夫妻。（翻攝自Naver）孫藝真（左）和李炳憲在《徵人啟弒》演夫妻。（翻攝自Naver）

第三，朴贊郁在發言時，坐在旁邊的孫藝真發現同片演員廉惠蘭側邊頭髮貼在臉上，疑似容貌不整，於是孫透過李炳憲傳話給李星民，李星民再悄悄向身旁的廉惠蘭貼心提醒；沒想到此舉又遭網友批評「孫藝真的行為很差勁」、「注意力應該集中在說話者身上」、「頭髮貼在臉上又不是什麼天大的事」，慘遭韓網撻伐。

孫藝真（右）和李炳憲（左）在《徵人啟弒》育有一對兒女。（翻攝自Naver）孫藝真（右）和李炳憲（左）在《徵人啟弒》育有一對兒女。（翻攝自Naver）

針對跳舞戲份遭刪，部分韓國網友聲援「可能跳舞戲是電影中的靈魂之一，孫藝真遺憾鏡頭過少，也是人之常情」、「孫仙無辜，看樣子就是導演對不起她」，不過也有人表示「影片看起來是耍幽默，互相開玩笑，網友們太過認真」。

至於在導演說話時，孫藝真分心去提醒前輩儀容一事，韓網解讀「有種故意去照顧他人的感覺」，也有人狂酸「在看不到的地方不理童星，在看得見的地方照顧前輩」、「根本是場孫藝真的人性發布會」，但也有網友理性看待，表示只是上映前的「小雜音」，並不影響電影本身精彩度；《徵人啟弒》10月在台灣上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中