孫藝真復出大銀幕就翻車？韓網怒刷「3大罪狀」掀戰火

〔記者鍾志均／綜合報導〕孫藝真產後復出，主演名導朴贊郁新片《徵人啟弒》，電影將在29日於威尼斯影展世界首映，不料該片還沒上映，韓網就流傳「孫藝真3大罪狀」，除了傳出她在片場不理童星，另外還有「不滿戲份遭刪剪」、「趁導演說話時思緒不集中」等狀況，令網友們納悶表示：「她是惹到誰了嗎？」

孫藝真（左）在《徵人啟弒》記者會上話題滿滿，除了替廉惠蘭注意外貌，還遭李炳憲吐槽不回童星問題。（翻攝自Naver）

孫藝真和男主角李炳憲等人日前出席《徵人啟弒》首爾記者會，李炳憲吐槽孫藝真一次都沒有回應過童星的問題，引發熱議，不過據孫藝真說法，她笑稱「我在片場當下得投入感情，所以沒辦法回答」，卻遭李吐槽「我也要（投入）啊…」意指不只有孫藝真得進入狀況。

此外，《徵人啟弒》最早的劇照流出，孫藝真和李炳憲在樹下跳舞畫面，孫藝真說，飾演的角色很喜歡跳舞，練習了一兩個月，朴贊郁卻說：「你說你練習了這段時間，我還以為跳得很好。」孫笑回：「所以都被剪掉了。」被傳說是不滿戲份遭刪，然而朴贊郁一旁沉默以對，更讓氣氛顯得尷尬。

孫藝真（左）和李炳憲在《徵人啟弒》演夫妻。（翻攝自Naver）

第三，朴贊郁在發言時，坐在旁邊的孫藝真發現同片演員廉惠蘭側邊頭髮貼在臉上，疑似容貌不整，於是孫透過李炳憲傳話給李星民，李星民再悄悄向身旁的廉惠蘭貼心提醒；沒想到此舉又遭網友批評「孫藝真的行為很差勁」、「注意力應該集中在說話者身上」、「頭髮貼在臉上又不是什麼天大的事」，慘遭韓網撻伐。

孫藝真（右）和李炳憲（左）在《徵人啟弒》育有一對兒女。（翻攝自Naver）

針對跳舞戲份遭刪，部分韓國網友聲援「可能跳舞戲是電影中的靈魂之一，孫藝真遺憾鏡頭過少，也是人之常情」、「孫仙無辜，看樣子就是導演對不起她」，不過也有人表示「影片看起來是耍幽默，互相開玩笑，網友們太過認真」。

至於在導演說話時，孫藝真分心去提醒前輩儀容一事，韓網解讀「有種故意去照顧他人的感覺」，也有人狂酸「在看不到的地方不理童星，在看得見的地方照顧前輩」、「根本是場孫藝真的人性發布會」，但也有網友理性看待，表示只是上映前的「小雜音」，並不影響電影本身精彩度；《徵人啟弒》10月在台灣上映。

