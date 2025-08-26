馬筱梅忍嘔吐不適開箱豪宅 汪小菲被瘋傳又將當爸

汪小菲和「Mandy」馬筱梅去年登記結婚，今年5月補辦婚禮。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛前夫、中國商人汪小菲和第二任妻子「Mandy」馬筱梅去年登記，今年5月補辦婚禮，經常開直播與網友互動的Mandy，上個月在直播被問到懷孕話題，對於酸民嘲諷「下不了蛋（指懷不了孕）」，她正面回擊：「你怎知道不下蛋呢？你試過嗎？」接著反嗆成功懷孕，對方要記得送禮，「到時候通知你，我記住你這個人了！」

Mand前天直播開箱和汪小菲位在北京的愛巢新豪宅，突然脫口：「最近胖了1公斤還狂吐不止，就醫被診斷胃食道逆流，所以一直反胃，吐到臉都爆血絲。」並說為了直播忍著嘔吐，一切都是為了跟大家介紹新居。

一說完，Mandy秒被網友猜測她可能有喜了，更有已懷孕的人羨慕說：「我都想在這裡養胎！」不過對於被指做人成功，Mandy並未回應，有人喜孜孜留言：「可能還沒滿3個月，還不能公開，只能暗示吧！」

