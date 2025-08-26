黃國昌嗆記者白癡問題 名嘴尚毅夫曝背後真相

黃國昌22日被記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日爭議不斷，22日被問「美國律師執照遭停權」原因，竟當場反嗆女記者吳洛瑩「這是什麼白癡問題？」事後吳洛瑩父親、曾代表白營參選高雄市長補選吳益政發文力挺女兒，強調政治人物需具備更高智慧與耐心。

吳益政表示，外界期待他對此事表態，但他認為女兒的應對已成熟，稱她從小敏銳、獨立，職場問題從不需操心，想起女兒第一份記者工作就勇闖加薩走廊，「我們會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。」

請繼續往下閱讀...

資深媒體人尚毅夫則在三立新聞台談話節目《新台派上線》評論此事，他說此舉反映黃國昌「選擇性回答」習慣，對自己不利問題往往避而不答，甚至以情緒性字眼回應，實際是因為：「一旦回答，後續問題將沒完沒了。」

節目上，尚毅夫分析外界詢問黃國昌子女國籍問題，他回答並不困難，「只是問小孩是不是美國籍，要不要當兵，答案應該可以很明確。」無奈黃國昌選擇沉默迴避。尚毅夫分析這背後涉及兵役、財產申報、教育背景甚至移民投資等複雜問題，「黃國昌不是不想答，而是不敢答。」

相關新聞：許甫讚吳益政女兒吳洛瑩「好記者」 網轟：你就在現場怎不制止？

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法