晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃國昌嗆記者白癡問題 名嘴尚毅夫曝背後真相

黃國昌22日被記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（翻攝自threads）黃國昌22日被記者提問，竟嗆對方「這個是什麼白癡的問題？」引發爭議。（翻攝自threads）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日爭議不斷，22日被問「美國律師執照遭停權」原因，竟當場反嗆女記者吳洛瑩「這是什麼白癡問題？」事後吳洛瑩父親、曾代表白營參選高雄市長補選吳益政發文力挺女兒，強調政治人物需具備更高智慧與耐心。

吳益政表示，外界期待他對此事表態，但他認為女兒的應對已成熟，稱她從小敏銳、獨立，職場問題從不需操心，想起女兒第一份記者工作就勇闖加薩走廊，「我們會擔心，卻也信任她的能力與相信主的保守。」

資深媒體人尚毅夫則在三立新聞台談話節目《新台派上線》評論此事，他說此舉反映黃國昌「選擇性回答」習慣，對自己不利問題往往避而不答，甚至以情緒性字眼回應，實際是因為：「一旦回答，後續問題將沒完沒了。」

節目上，尚毅夫分析外界詢問黃國昌子女國籍問題，他回答並不困難，「只是問小孩是不是美國籍，要不要當兵，答案應該可以很明確。」無奈黃國昌選擇沉默迴避。尚毅夫分析這背後涉及兵役、財產申報、教育背景甚至移民投資等複雜問題，「黃國昌不是不想答，而是不敢答。」

相關新聞：許甫讚吳益政女兒吳洛瑩「好記者」 網轟：你就在現場怎不制止？

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中