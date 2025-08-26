大罷免失敗 陳慕義批：為何要民進黨負責
陳慕義昨晚發文公開表態：「大罷免大失敗，為什麼一直要民進黨負責呢？」（翻攝自陳慕義臉書）
林南谷／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免投票最終以31：0全數未通過收場，曾獲金馬獎最佳男配角的資深男星陳慕義，25日發文公開表態：「大罷免大失敗，為什麼一直要民進黨負責呢？」
陳慕義不滿表示，就說是公民運動了，干民進黨什麼事，這個黨跟罷團保持一定的距離，說明這個黨有在進步成熟，並表示民進黨要負的事是：
請繼續往下閱讀...
1.選票多、席次少。
2.藍白立法院亂搞，遲遲不以正常營運國家的行政權轉緩之。
3.繼續躲在和中華人民共和國的中華民國的名號執行其政。
最後陳慕義強調：「革命是要斷頭的，我逕自在尋找台灣人的尊嚴，以及獨立的旗幟。」
陳慕義近日發文也以過去打橄欖球經驗比喻政治，表示輸贏本身沒什麼大不了，關鍵在於是否遵守規則、打完比賽；他回憶教練說：「打球不是打人，輸贏的獎杯沒多少錢，中華路有在賣，遵守規則打完比賽，你才會是真正的球員。」
相關新聞：陳慕義首發聲！罷免開票後不氣餒 28字致敬「台灣人的尊嚴」
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接