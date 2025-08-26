大罷免失敗 陳慕義批：為何要民進黨負責

陳慕義昨晚發文公開表態：「大罷免大失敗，為什麼一直要民進黨負責呢？」（翻攝自陳慕義臉書）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免投票最終以31：0全數未通過收場，曾獲金馬獎最佳男配角的資深男星陳慕義，25日發文公開表態：「大罷免大失敗，為什麼一直要民進黨負責呢？」

陳慕義不滿表示，就說是公民運動了，干民進黨什麼事，這個黨跟罷團保持一定的距離，說明這個黨有在進步成熟，並表示民進黨要負的事是：

請繼續往下閱讀...

1.選票多、席次少。

2.藍白立法院亂搞，遲遲不以正常營運國家的行政權轉緩之。

3.繼續躲在和中華人民共和國的中華民國的名號執行其政。

最後陳慕義強調：「革命是要斷頭的，我逕自在尋找台灣人的尊嚴，以及獨立的旗幟。」

陳慕義近日發文也以過去打橄欖球經驗比喻政治，表示輸贏本身沒什麼大不了，關鍵在於是否遵守規則、打完比賽；他回憶教練說：「打球不是打人，輸贏的獎杯沒多少錢，中華路有在賣，遵守規則打完比賽，你才會是真正的球員。」

相關新聞：陳慕義首發聲！罷免開票後不氣餒 28字致敬「台灣人的尊嚴」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法