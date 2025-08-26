晴時多雲

娛樂 最新消息

唐治平人生最大遺憾 事業未成功母親過世

唐治平上節目透露正努力振作期待復出。（資料照，和展影視提供）唐治平上節目透露正努力振作期待復出。（資料照，和展影視提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕動力火車19日出席公益活動，有媒體提及唐治平透露很想見尤秋興，因2人一起演過戲，尤秋興則透露很久沒和唐治平聯絡，2人一起拍過《名揚四海》，「不知道他狀況怎麼樣，看到媒體爆他新聞滿難過，有告訴他等我一下，有需要會幫他，但我們沒有機會見面，最近也忙到忘記了。」

去年6月唐治平歷經母親過世，生活陷入低谷，近期生活才逐漸恢復平靜更宣布重啟人生，據《中時新聞網》報導，他受訪回憶與母親相處點滴，語氣充滿溫暖卻也帶「夢想未圓」遺憾。

動力火車19日出席公益活動。（資料照，記者潘少棠攝）動力火車19日出席公益活動。（資料照，記者潘少棠攝）

唐治平透露媽媽生前和他一直不離不棄、形影不離，走到哪裡都會在一起，他說：「朋友都認為我很孝順，但自己只覺得媽媽是不可割捨牽絆，一輩子都會在一起，我曾夢想帶著她出國生活，即使交女朋友，也從不會冷落母親。」

他說一直以為自己成功後，媽媽還會在我身邊，「沒想到事業尚未達成就離開，是我最大遺憾。」

點圖放大header
點圖放大body

